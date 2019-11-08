Ярвик узнал о возможном конфликте интересов еще в сентябре, но продолжал консультироваться

Прокуратура выясняет, нарушил ли закон ставший весной правовым советником министра сельской жизни Марта Ярвика (EKRE) адвокат Урмас Арумяэ, который, образно говоря, сидел на двух стульях.

А именно, Департамент регистров сельского хозяйства и информации (PRIA) считает, что правовой советник министра Ярвика Урмас Арумяэ мешает ведению производства в отношении предприятий, адвокатом которых он был прежде.

В центре всего дела находится крупнейшее за последние годы мошенничество с европейскими дотациями. Восемь юридических лиц подозревают в умышленном предоставлении ложной информации PRIA. По данным ERR, требование PRIA превышает сумму в 1,1 миллиона евро, а защищал подозреваемых именно присяжный адвокат Урмас Арумяэ.

Но в начале мая он стал правовым советником Ярвика. Его имени нет в списке работников министерства, но он дает правовые советы на основании клиентского договора.

3100 евро в месяц

Согласно имеющемуся в распоряжении Postimees договору, бюро в лице Арумяэ консультирует министра сельской жизни по правовым вопросам, и если нужно, представляет его в суде. Плата за ежемесячную услугу достигает 3100 евро, к которым добавляется налог с оборота. После получения места советника Арумяэ сообщил PRIA, что во избежание возникновения конфликта интересов берет самоотвод в этом уголовном деле. Но документы PRIA показывают обратное: через два месяца после вступления в должность советника именно Арумяэ с электронного адреса адвокатского бюро отправил в PRIA ходатайство, в котором попросил уменьшить предъявленные его клиентам требования о возмещении ущерба.

По данным ERR, чаша терпения PRIA переполнилась в сентябре, когда департамент в качестве потерпевшего должен был предъявить требование о возмещении ущерба, на котором должна стоять подпись министра, дающего доверенность, но которую Ярвик не поставил. Теперь же представители подозреваемых ходатайствуют о том, чтобы PRIA отозвал свое требование, ссылаясь именно на отсутствие доверенности, данной министром.

По этим причинам генеральный директор PRIA Яан Каллас 10 сентября и отправил в Министерство сельской жизни письмо, в котором проинформировал о возможном конфликте интересов. «Я не могу сказать, почему министр не дал доверенность. Это нужно спросить у него», - сказал канцлер Министерства сельской жизни Иллар Леметти Postimees вчера вечером.

Именно канцлер Леметти был тем человеком, который получил в сентябре письмо из PRIA: «Уже на следующего утро я проинформировал министра о том, что из PRIA поступило извещение о возможном конфликте интересов, и проинформировал министра о сути извещения».

Насколько известно канцлеру, Ярвик говорил об этом и с Арумяэ: «О чем именно говорили и были ли приняты какие-то решения, нужно спросить у министра. Я сам находился в постоянном контакте с генеральным директором PRIA и уверен, что на PRIA никакого давления не оказывалось».