Ярвик узнал о возможном конфликте интересов еще в сентябре, но продолжал консультироваться

Став советником министра, адвокат Урмас Арумяэ продолжил защищать подозреваемых в споре с PRIA, пишет Postimees.
Прокуратура выясняет, нарушил ли закон ставший весной правовым советником министра сельской жизни Марта Ярвика (EKRE) адвокат Урмас Арумяэ, который, образно говоря, сидел на двух стульях.
А именно, Департамент регистров сельского хозяйства и информации (PRIA) считает, что правовой советник министра Ярвика Урмас Арумяэ мешает ведению производства в отношении предприятий, адвокатом которых он был прежде.
В центре всего дела находится крупнейшее за последние годы мошенничество с европейскими дотациями. Восемь юридических лиц подозревают в умышленном предоставлении ложной информации PRIA. По данным ERR, требование PRIA превышает сумму в 1,1 миллиона евро, а защищал подозреваемых именно присяжный адвокат Урмас Арумяэ.
Но в начале мая он стал правовым советником Ярвика. Его имени нет в списке работников министерства, но он дает правовые советы на основании клиентского договора.
3100 евро в месяц
Согласно имеющемуся в распоряжении Postimees договору, бюро в лице Арумяэ консультирует министра сельской жизни по правовым вопросам, и если нужно, представляет его в суде. Плата за ежемесячную услугу достигает 3100 евро, к которым добавляется налог с оборота. После получения места советника Арумяэ сообщил PRIA, что во избежание возникновения конфликта интересов берет самоотвод в этом уголовном деле. Но документы PRIA показывают обратное: через два месяца после вступления в должность советника именно Арумяэ с электронного адреса адвокатского бюро отправил в PRIA ходатайство, в котором попросил уменьшить предъявленные его клиентам требования о возмещении ущерба.
По данным ERR, чаша терпения PRIA переполнилась в сентябре, когда департамент в качестве потерпевшего должен был предъявить требование о возмещении ущерба, на котором должна стоять подпись министра, дающего доверенность, но которую Ярвик не поставил. Теперь же представители подозреваемых ходатайствуют о том, чтобы PRIA отозвал свое требование, ссылаясь именно на отсутствие доверенности, данной министром.
По этим причинам генеральный директор PRIA Яан Каллас 10 сентября и отправил в Министерство сельской жизни письмо, в котором проинформировал о возможном конфликте интересов. «Я не могу сказать, почему министр не дал доверенность. Это нужно спросить у него», - сказал канцлер Министерства сельской жизни Иллар Леметти Postimees вчера вечером.
Именно канцлер Леметти был тем человеком, который получил в сентябре письмо из PRIA: «Уже на следующего утро я проинформировал министра о том, что из PRIA поступило извещение о возможном конфликте интересов, и проинформировал министра о сути извещения».
Насколько известно канцлеру, Ярвик говорил об этом и с Арумяэ: «О чем именно говорили и были ли приняты какие-то решения, нужно спросить у министра. Я сам находился в постоянном контакте с генеральным директором PRIA и уверен, что на PRIA никакого давления не оказывалось».
На уточняющий вопрос о том, что канцлер подразумевает под давлением, Леметти ответил: «Я имею в виду, что PRIA работает как независимое платежное учреждение и в данном случае не позволило бы на себя давить в переписке с господином Урмасом Арумяэ».
В среду в дело вмешалась и прокуратура. Она возбудила уголовное дело, чтобы выяснить, нарушил ли адвокат закон, когда, являясь советником министра, в то же время был защитником обвиняемых по уголовному делу, в котором PRIA в качестве потерпевшего должен был бороться за общественные деньги. Подозрение пока никому не предъявлено.
Арумяэ был участником и скандала, связанного с листерией
Находящийся с визитом в Китае Март Ярвик вчера прокомментировать эту тему не смог. Не дали комментария и представители PRIA. Вчера вечером по телефону был недоступен и Арумяэ.
Связаться с Ярвиком вчера не смог и его личный советник по связям с общественностью, многочисленные SMS и электронные письма которого остались без ответа. Однако поступивший на работу советником по связям с общественностью еще августе Март Уммелас сказал вчера, что Арумяэ консультировал министра и по делам скандала, связанного с листерией.
Насколько Уммелас помнит, эта встреча якобы произошла во второй половине октября, то есть после того, как Леметти рассказал о проблеме возможного конфликта интересов, поднятой PRIA: «Мы говорили о листерии: как поступать дальше, как унять возникшую панику».
Причин, по которым именно Арумяэ стал советником министра, долго искать не нужно. Они давно знакомы друг с другом, например, в рамках гражданского спора Арумяэ представлял волость Ярваканди, руководителем которого тогда был Ярвик. Годом ранее Арумяэ представлял в рамках уголовного дела интересы сына Ярвика, который участвовал в драке в ночном клубе.
На возможный конфликт интересов советника министра отреагировали вчера и представители оппозиционных партий. Как председатель Партии реформ Кая Каллас, так и руководитель Социал-демократической партии Индрек Саар призвали Ярвика уйти в отставку.
«Партия реформ дает EKRE время до понедельника, чтобы отозвать Ярвика с занимаемой должности», - сообщила Кая Каллас.