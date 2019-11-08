Ратас: в правительстве нет места конфликтам интересов

В правительстве нет места ни конфликтам интересов, ни подозрениям в коррупции, сообщил премьер-министр Юри Ратас, комментируя возбужденное против советника министра сельской жизни Марта Ярвика адвоката Урмаса Арумяэ уголовное дело, пишет Postimees.
Кроме того, премьер ждет исчерпывающих объяснений и адекватной реакции от завершающего визит в Китай министра сельской жизни Марта Ярвика.
«Возбуждение уголовное дело в отношении действий советника министра – это очень серьезный сигнал. Это предполагает единую и адекватную реакцию и от самого министра. Ни в политическом управлении, ни в правительстве нет места ни для конфликта интересов, ни для подозрений в коррупции», - прокомментировал Ратас.
«Вчера в новостной передаче „Актуальная камера“ серьезные претензии были предъявлены и самому министру сельской жизни Марту Ярвику. Я планирую с ним встретиться при первой же возможности и жду исчерпывающих объяснений и ответов в сложившейся ситуации», - добавил премьер-министр.