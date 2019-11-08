Ратас: в правительстве нет места конфликтам интересов

«Возбуждение уголовное дело в отношении действий советника министра – это очень серьезный сигнал. Это предполагает единую и адекватную реакцию и от самого министра. Ни в политическом управлении, ни в правительстве нет места ни для конфликта интересов, ни для подозрений в коррупции», - прокомментировал Ратас.