Фото: британский магазин одежды наконец-то открылся в торговом центре T1

На самом деле Debenhams должен был открыть магазин в T1 еще весной, но из-за трудностей перенес открытие. Английский бренд предлагает большой выбор женской, мужской и детской одежды, а также продаются товары для дома, аксессуары и белье. Речь идет о втором магазине Debenhams в Таллинне, первый был открыт в торговом центре Rocca Al Mare.

Бренд-менеджер Debenhams Иварс Плаудис-Ласманис сказал, что T1 Mall of Tallinn – оптимальное место для нового магазина. «За пять лет в Эстонии мы успели изучить здешний рынок, и знаем, что наши клиенты оценят хорошее сообщение с центром города и то, что неподалеку находится Таллиннский аэропорт, а в скором времени появится и единый терминал Rail Baltic», - сказал он.