Пт, 8.11.2019
Мне действительно неловко, но сейчас у города нет таких денег. Это слишком большая инвестиция. Михаил Кылварт
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  • Фото: британский магазин одежды наконец-то открылся в торговом центре T1

Фото: британский магазин одежды наконец-то открылся в торговом центре T1

Испытывающая финансовые трудности британская сеть Debenhams после полугодовалого опоздания открыла магазин в торговом центре T1 Mall of Tallinn, пишет Postimees.

На самом деле Debenhams должен был открыть магазин в T1 еще весной, но из-за трудностей перенес открытие. Английский бренд предлагает большой выбор женской, мужской и детской одежды, а также продаются товары для дома, аксессуары и белье. Речь идет о втором магазине Debenhams в Таллинне, первый был открыт в торговом центре Rocca Al Mare.

Бренд-менеджер Debenhams Иварс Плаудис-Ласманис сказал, что T1 Mall of Tallinn – оптимальное место для нового магазина. «За пять лет в Эстонии мы успели изучить здешний рынок, и знаем, что наши клиенты оценят хорошее сообщение с центром города и то, что неподалеку находится Таллиннский аэропорт, а в скором времени появится и единый терминал Rail Baltic», - сказал он.

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