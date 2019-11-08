Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Хургаду за 150 евро!

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee, reisiguru.ee и lennuleidja.ee.
Туда-обратно из Риги в Эйлат начиная с 48 евро
Туда-обратно из Таллинна в Амстердам начиная со 139 евро
Туда-обратно из Таллинна в Бангкок начиная с 449 евро
Туда-обратно из Таллинна в Пхукет начиная с 477 евро
Туда-обратно из Таллинна на Сен-Мартен начиная с 494 евро
Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 35 евро
Туда-обратно из Таллинна в Стокгольм начиная с 43 евро
Туда-обратно из Таллинна в Брюссель начиная с 81 евро
Туда-обратно из Таллинна в Вену начиная с 900 евро
Туда-обратно из Таллинна в Афины начиная со 124 евро
Туда-обратно из Таллинна в Мюнхен начиная со 133 евро
Туда-обратно из Таллинна в Цюрих начиная со 134 евро
Туда-обратно из Таллинна в Хургаду, осталось лишь шесть мест за 150 евро