Актер Русского театра Эстонии Владимир Антипп получил звание почетного члена Союза актеров Эстонии

В четверг, 7 ноября, актеру Русского театра Эстонии Владимиру Антиппу было присовено звание почетного члена и вручен серебряный значок от Союза актеров Эстонии. Актер получил награду по окончании спектакля «Зойкина квартира».

Почетное звание горячо любимому публикой актеру вручали председатель Союза актеров Эстонии Тынн Ламп и менеджер и руководитель по коммуникации различных творческий объединений при Союзе театральных деятелей Эстонии Кайза Сейн.

Владимир Антипп родился 7 ноября 1949 года в Таллинне. Окончил Московский государственный институт культуры, выпуск 1973 года. В Русском театре Эстонии с 1973 года и сыграл на его сцене 135 ролей. В 2018 году президент Эстонии Керсти Кальюлайд наградила актера Орденом Белой звезды V степени.

Союз актеров Эстонии восстановил традицию выбора почетных членов в начале 1990-х годов по предложению тогдашнего председателя объединения Рейна Оя. Почетным членом выбирается участник союза, который долгое время был в его составе и отметил 70-летие. Подобная награда — знак признания и уважения за достойный вклад актера в театральную жизнь Эстонии.

Первым почетным членом Союза актеров Эстонии стала легендарная актриса Эстонского драматического театра Сальме Реэк. В последний раз награды удостоилась актриса Эстонского драматического театра Кайе Михкельсон — серебряный значок был вручен ей в декабре прошлого года.