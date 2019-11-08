«Я просто боюсь погибнуть»: пассажирка удивлена ситуацией с автобусами ATKO

В середине июля вблизи Кейла-Йоа полный пассажиров автобус ATKO врезался в остановившийся на обочине грузовик. В ДТП пострадали 26 человек, двое из них тяжело. Тогда водитель заявил руководству предприятия, что его ослепило солнце. Жалобы на данную автобусную компанию поступают с завидной регулярностью.
Возмущенные качеством работы ATKO люди даже создали в соцсети Facebook группу, где регулярно жалуются на периодически возникающие проблемы.
На минувшей неделе в редакцию портала Rus.Postimees обратилась читательница Мария, которая регулярно ездит автобусами ATKO между Таллинном и Локса, где она постоянно наблюдает одну и ту же картину: автобус забит под завязку, многие едут стоя, а водитель со спокойной душой разгоняется на шоссе до 100 км/ч.
«Так случилось, что несколько дней подряд я оказывалась на сидячих местах, откуда был виден спидометр. Водитель со спокойной душой шпарил под "сотню", хотя ранним утром дорожные и погодные условия были не лучшими. Более того – в автобусах на этом маршруте постоянно много пассажиров, и некоторые из них путешествуют стоя в проходе, - рассказала она. – Похоже, водителям важнее уложиться в график, чем жизни людей. Просто страшно представить, чем может закончиться авария, если автобус вдруг вылетит с дороги или столкнется к каким-то грузовиком. Ведь непристегнутые пассажиры просто полетят по салону и покалечат других. Иногда мне просто страшно ехать, я боюсь погибнуть. Но выбора особого нет, так как личным транспортом не располагаю, а поездки на такси меня разорят».
Мария задалась вопросом, не нарушают ли водители ATKO закон, когда разрешают пассажирам ехать стоя. «Я, например, даже не знаю, куда обратиться, если увижу нарушение со стороны водителя. Руководству фирмы жаловаться? Думаю, им все равно... Можно ли звонить в полицию, если мне кажется, что водитель нарушает закон или это тоже бесполезно?» - вопрошает она.
Стоит сразу же сказать, что, согласно Закону об общественном транспорте, в автобусах, курсирующих на уездных линиях, пассажиры могут ехать стоя. В то же время должен соблюдаться и Закон о дорожном движении.
В пресс-службе предприятия AS ATKO Grupp первым делом заверили, что их водители всегда соблюдают Закон о дорожном движении, поэтому если какие-то пассажиры едут стоя, автобус едет со скоростью не выше 60 км/ч. «Перемещение автобусов отслеживается с помощью специальных электронных устройств. На основании этих данных мы можем сказать, что наши автобусы не нарушают скоростной режим», - говорится в ответе предприятия.
Предприятие также упомянуло, что оно не имеет возможности вносить изменения в расписание, поскольку его составлением занимается Северо-Эстонский центр общественного транспорта. «Мы неоднократно информировали Северо-Эстонский центр общественного транспорта о необходимости пересмотреть расписание автобусов в связи с возросшим числом пассажиров.
В свою очередь в Северо-Эстонском центе общественного транспорта заявили, что неоднократно общались с представителями ATKO на упомянутые читательницей темы. «Разумеется, водитель автобуса не может превышать скорость. Если в салоне находятся стоячие пассажиры, то ни о каких 100 км/ч не может быть и речи. В подобной ситуации Закон о дорожном движении обязывает водителя ехать не более 60 км/ч», - сообщил исполнительный директор Северо-Эстонского центра общественного транспорта Велло Йыгисоо и добавил, что они в курсе ситуации с возросшим количеством пассажиров на восточном направлении. По этой причине еще в январе 2019 года был объявлен гостендер, но одно из участвовавших в нем предприятий оспорило решение об отстранении фирмы от участия в конкурсе.
«Поскольку судебные разбирательства занимают много времени, нам удалось заключить новый договор лишь 21 октября 2019 года. Перевозчик обязуется начать осуществлять перевозки с 1 августа 2020 года. Согласно новому тендеру, на маршруте Локса – Куусалу – Таллинн будут добавлены дополнительные скоростные автобусы. Это должно улучшить ситуацию. До этого времени просим пассажиров немного потерпеть. Мы понимаем, что люди столкнулись с определенными проблемами, но мы никак не может игнорировать условия Закона о госпоставках», - сказал Йыгисоо.
По словам Йыгисоо, они будут признательны пассажирам, если те будут сообщать им о превышающих скорость водителях автобусов, чтобы со свой стороны они могли найти способы воздействия на нарушителей.
Как сообщил руководитель Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ, в этот году заметно увеличились количество пострадавших в ДТП с участием автобусов. За 10 месяцев в таких ДТП в этом году погибли три человека и пострадали 157 человек. За тот же период прошлого года в подобных ДТП погиб один человек и пострадали 117 человек.
«В автобусе можно перевозить пассажиров, которые едут стоя, если скорость автобуса не превышает 60 км/ч. Если пассажир наблюдает ситуацию, когда автобус, в котором часть пассажиров вынуждена ехать стоя или сидя боком по направлению движения, явно нарушает скоростной режим, об этом можно сказать водителю, обратив его внимание на нарушение. Важно, чтобы и пассажиры понимали, что в случае, если автобусу придется в таком случае ехать медленнее, общая безопасность пассажиров здесь гораздо важнее чем то, что в пункт назначения вы прибудете чуть позже, - сказал он. – Если водитель не реагирует на замечания, надо позвонить на номер 112 и сообщить, где вы находитесь и в каком направлении двигаетесь, чтобы при необходимости в ситуацию мог вмешаться полицейский патруль. Водитель автобуса и фирма-перевозчик должны на первое место ставить не расписание, а безопасность пассажиров. Скорость и стиль вождения должны выбираться исходя из погодных и дорожных условий и общих принципов безопасности».
По словам Кулламяэ, полицейские проводят проверки загородных и школьных автобусов, обращая внимание как на техническое состояние автобусов, так и на то, пользуются ли пассажиры автобусов ремнями безопасности, если те есть в наличие. «После нескольких серьезных ДТП с автобусами, в которых были пострадавшие не пристегнутые ремнями пассажиры, мы видим, что пассажиры загородных автобусов стали активнее использовать ремни безопасности, что положительно», - подытожил он.