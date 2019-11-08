«Я просто боюсь погибнуть»: пассажирка удивлена ситуацией с автобусами ATKO

Возмущенные качеством работы ATKO люди даже создали в соцсети Facebook группу, где регулярно жалуются на периодически возникающие проблемы.

На минувшей неделе в редакцию портала Rus.Postimees обратилась читательница Мария, которая регулярно ездит автобусами ATKO между Таллинном и Локса, где она постоянно наблюдает одну и ту же картину: автобус забит под завязку, многие едут стоя, а водитель со спокойной душой разгоняется на шоссе до 100 км/ч.

«Так случилось, что несколько дней подряд я оказывалась на сидячих местах, откуда был виден спидометр. Водитель со спокойной душой шпарил под "сотню", хотя ранним утром дорожные и погодные условия были не лучшими. Более того – в автобусах на этом маршруте постоянно много пассажиров, и некоторые из них путешествуют стоя в проходе, - рассказала она. – Похоже, водителям важнее уложиться в график, чем жизни людей. Просто страшно представить, чем может закончиться авария, если автобус вдруг вылетит с дороги или столкнется к каким-то грузовиком. Ведь непристегнутые пассажиры просто полетят по салону и покалечат других. Иногда мне просто страшно ехать, я боюсь погибнуть. Но выбора особого нет, так как личным транспортом не располагаю, а поездки на такси меня разорят».

Мария задалась вопросом, не нарушают ли водители ATKO закон, когда разрешают пассажирам ехать стоя. «Я, например, даже не знаю, куда обратиться, если увижу нарушение со стороны водителя. Руководству фирмы жаловаться? Думаю, им все равно... Можно ли звонить в полицию, если мне кажется, что водитель нарушает закон или это тоже бесполезно?» - вопрошает она.

Стоит сразу же сказать, что, согласно Закону об общественном транспорте, в автобусах, курсирующих на уездных линиях, пассажиры могут ехать стоя. В то же время должен соблюдаться и Закон о дорожном движении.

В пресс-службе предприятия AS ATKO Grupp первым делом заверили, что их водители всегда соблюдают Закон о дорожном движении, поэтому если какие-то пассажиры едут стоя, автобус едет со скоростью не выше 60 км/ч. «Перемещение автобусов отслеживается с помощью специальных электронных устройств. На основании этих данных мы можем сказать, что наши автобусы не нарушают скоростной режим», - говорится в ответе предприятия.

Предприятие также упомянуло, что оно не имеет возможности вносить изменения в расписание, поскольку его составлением занимается Северо-Эстонский центр общественного транспорта. «Мы неоднократно информировали Северо-Эстонский центр общественного транспорта о необходимости пересмотреть расписание автобусов в связи с возросшим числом пассажиров.