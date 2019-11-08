Российские фигуристы победили в коротких программах на Гран-при Китая с личными рекордами

В соревнованиях у женщин в короткой программе победила Анна Щербакова, обновившая личный рекорд, набрав 73,51 балла. На втором и третьем местах расположились Сатоко Мияхара и Эмбер Гленн. Не все потеряно и для Елизаветы Туктамышевой с Софьей Самодуровой. Россиянки после проката короткой программы на четвертом и пятом местах с отставанием от третьего места в несколько баллов. В соревнованиях в танцевальных ритмах выиграла российская пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов, показавшие рекордный результат 85,39 баллов. Второе и третье место заняли Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) и Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Канада).