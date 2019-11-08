Пт, 8.11.2019
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Российские фигуристы победили в коротких программах на Гран-при Китая с личными рекордами

Анна Щербакова

ФОТО: David Becker/AP

В Китае стартовал этап мировой серии Гран-при по фигурному катанию.

В соревнованиях у женщин в короткой программе победила Анна Щербакова, обновившая личный рекорд, набрав 73,51 балла. На втором и третьем местах расположились Сатоко Мияхара и Эмбер Гленн. Не все потеряно и для Елизаветы Туктамышевой с Софьей Самодуровой. Россиянки после проката короткой программы на четвертом и пятом местах с отставанием от третьего места в несколько баллов. В соревнованиях в танцевальных ритмах выиграла российская пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов, показавшие рекордный результат 85,39 баллов. Второе и третье место заняли Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) и Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Канада).

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