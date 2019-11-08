Финский супермаркет назвали лучшим магазином в мире
Лучший магазин года был избран на гала-церемонии, которую ежегодно проводит исследовательская организация индустрии пищевой продукции IGD. Ежегодно за звание лучшего в мире борется порядка 1000 продуктовых магазинов.
Помимо супермаркета в финском городе Ярвенпяа Citymarket в категории «Магазин года» были номинированы также шесть других магазинов, расположенных в США, Бразилии, Ирландии и Швейцарии. Впервые в финал конкурса вышел магазин из Северных стран, пишет Yle.
Как заявляет директор супермаркета Ярвенпяа Маркку Хаутала, одним из главных козырей его магазина является страсть работников к тому, что они делают.
"Мы со всей ответственностью и огромной любовью подходим к тому, чтобы предложить нашим покупателям возможность к лучшей жизни – путем нашей торговли", - говорит Хаутала.
По словам Хаутала, организация услуг в его магазине всегда отталкивается от потребностей и желаний клиента.
"Самое главное – нам удалось объединить опыт и умения как в сфере розничной торговли, так и в ресторанном бизнесе", - говорит он.
Супермаркет в Ярвенпяа славится, например, своими суши, изготовлением которых по руководством японского шеф-повара занимаются 15 человек. Рис и уксус для популярного блюда также доставляют из Японии. Также в магазине делают свое мороженое, пекут хлеб на закваске и предлагают многие другие продукты высокого качества.
The WINNER of the Store of the Year category at the 2019 #IGDAwards is... K-Citymarket Järvenpää! 👏🇫🇮 #Retail @Kesko_IR @Comms_IGD pic.twitter.com/5SUdfPrRaW— ESM Magazine (@esm_magazine) November 7, 2019