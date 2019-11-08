Финский супермаркет назвали лучшим магазином в мире

Помимо супермаркета в финском городе Ярвенпяа Citymarket в категории «Магазин года» были номинированы также шесть других магазинов, расположенных в США, Бразилии, Ирландии и Швейцарии. Впервые в финал конкурса вышел магазин из Северных стран, пишет Yle.

Как заявляет директор супермаркета Ярвенпяа Маркку Хаутала, одним из главных козырей его магазина является страсть работников к тому, что они делают.

"Мы со всей ответственностью и огромной любовью подходим к тому, чтобы предложить нашим покупателям возможность к лучшей жизни – путем нашей торговли", - говорит Хаутала.

По словам Хаутала, организация услуг в его магазине всегда отталкивается от потребностей и желаний клиента.

"Самое главное – нам удалось объединить опыт и умения как в сфере розничной торговли, так и в ресторанном бизнесе", - говорит он.