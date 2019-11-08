Пт, 8.11.2019
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Финский супермаркет назвали лучшим магазином в мире
В чем его секрет?

Супермаркет. Фото иллюстративное.

ФОТО: Urmas Luik

Лучший магазин года был избран на гала-церемонии, которую ежегодно проводит исследовательская организация индустрии пищевой продукции IGD. Ежегодно за звание лучшего в мире борется порядка 1000 продуктовых магазинов.

Помимо супермаркета в финском городе Ярвенпяа Citymarket в категории «Магазин года» были номинированы также шесть других магазинов, расположенных в США, Бразилии, Ирландии и Швейцарии. Впервые в финал конкурса вышел магазин из Северных стран, пишет Yle.

Как заявляет директор супермаркета Ярвенпяа Маркку Хаутала, одним из главных козырей его магазина является страсть работников к тому, что они делают.

"Мы со всей ответственностью и огромной любовью подходим к тому, чтобы предложить нашим покупателям возможность к лучшей жизни – путем нашей торговли", - говорит Хаутала.

По словам Хаутала, организация услуг в его магазине всегда отталкивается от потребностей и желаний клиента.

"Самое главное – нам удалось объединить опыт и умения как в сфере розничной торговли, так и в ресторанном бизнесе", - говорит он.

Супермаркет в Ярвенпяа славится, например, своими суши, изготовлением которых по руководством японского шеф-повара занимаются 15 человек. Рис и уксус для популярного блюда также доставляют из Японии. Также в магазине делают свое мороженое, пекут хлеб на закваске и предлагают многие другие продукты высокого качества.

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