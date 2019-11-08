Что происходит? В столице Эстонии зафиксирован резкий скачок цен на топливо

Из пятничного сравнения цен Circle K выясняется, что за неделю из трех столиц стран Балтии цены на топливо значительнее всего увеличились в Таллинне. Скачок цен на бензин составил 7,2 цента, а на дизель - 8,2 цента.

В Риге цены на топливо остались на том же уровне, что и неделю назад.

В Вильнюсе цена бензина с октановым числом 95 увеличилась на 2,7 цента. Цена бензина с октановым числом 98 не изменилась, а стоимость дизельного топлива упала на 0,4 цента.

Из стран Балтии самое дорогое топливо по-прежнему продается в Таллинне. Цена бензина с октановым числом 95 по состоянию на полдень пятницы в столице Эстонии составляла 1,395 евро, что на 12,1 цент и 24,9 центов больше, чем в Риге и Вильнюсе соответственно.

Бензин 98 miles plus стоил в Таллинне 1,445 евро, что на 11,6 цента выше, чем в Риге, и на 23 цента выше, чем в Вильнюсе.