На этих выходных в Таллинне состоится фестиваль электромобилей: на многих машинах можно будет прокатиться

С 15 по 17 ноября в столичном торговом центре T1 Mall of Tallinn состоится фестиваль под названием "Elektra 2019", на котором все желающие смогут не только ознакомиться с предлагаемыми на рынке электромобилями и гибридами, но и совершить пробную поездку.