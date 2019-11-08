Чт, 14.11.2019
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  • На этих выходных в Таллинне состоится фестиваль электромобилей: на многих машинах можно будет прокатиться
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На этих выходных в Таллинне состоится фестиваль электромобилей: на многих машинах можно будет прокатиться

Audi e-tron.

ФОТО: ARND WIEGMANN/REUTERS

С 15 по 17 ноября в столичном торговом центре T1 Mall of Tallinn состоится фестиваль под названием "Elektra 2019", на котором все желающие смогут не только ознакомиться с предлагаемыми на рынке электромобилями и гибридами, но и совершить пробную поездку.

Посетителям мероприятия также расскажут о существующих способах зарядки электромобилей, а также о связанных с ними услугах. Не обойдут вниманием и тему электросамокатов.

Пробные поездки можно будет совершить с 15 по 17 число. Зарегистрироваться можно в интернете по данной ссылке, либо на месте.

Не обойдется и без премьер: гостям мероприятия покажут новый электромобиль Peugeot e-208.

С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.

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