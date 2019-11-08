Зеленский назвал Украину одним из наиболее привлекательных стартапов на Земле

Зеленский заявил, что его предшественники «28 лет имитировали важные реформы, строили теневую непрозрачную систему», из-за чего Украина стала своеобразным экономическим аутсайдером. «Но новая украинская власть слишком амбициозна, чтобы мириться с таким очень непривлекательным статусом. И когда говорят, что наши шансы невысокие, когда нас недооценивают, всё это добавляет нам адреналина, решительности, силы для мощного экономического прыжка», - заявил Зеленский.

По его мнению, главным капиталом Украины являются люди, и это дает стране конкурентное преимущество. «Ведь современная глобальная экономика фактически является экономикой талантов. Экономический рост в мире происходит преимущественно за счет инноваций, а украинцы готовы становится первопроходцами, украинцы умеют смотреть в будущее и понимать потребности завтрашнего дня. Украинцы очень талантливые, работящие, смелые, амбициозные, креативные, и это именно то, что нужно вашим инвестициям», - сказал президент, обращаясь к инвесторам.

Зеленский отметил, что на Украине прекрасно понимают, что стране нужны равные правила игры для всех, очищение судебной системы, преодоление коррупции, дигитализация процессов, реформа образования в соответствии с вызовами XXI века, а также жизненно важные для экономики законы. Он призвал инвесторов вкладывать средства в украинцев, в украинскую молодежь, в украинские стартапы, малый и средний бизнес на Украине.

«Помните: сегодня Украина - это алмаз, требующий огранки из внутренних реформ и внешних инвестиций, чтобы стать настоящим бриллиантом не только в центре Европы, но и во всем мире. И я, как президент, гарантирую, что готов лично защищать каждую вашу инвестицию, каждую копейку, которую вы вкладываете в каждого нашего украинца», - заверил он.

Напомним, в мае Всемирный банк назвал Украину одной из беднейших стран Европы. «Темпы экономического роста на Украине остаются слишком низкими, чтобы уменьшить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран», - говорилось в экспертном докладе. А по недавним данным Украина оказалась на последнем месте в рейтинге стран по покупательной способности населения среди 42 стран Европы.

ВВП Украины на душу населения по паритету покупательной способности примерно втрое ниже, чем в Польше, несмотря на аналогичный уровень доходов в 1990 году. Таким образом, при существующих темпах экономического роста Украине понадобится более 50 лет, чтобы достичь уровня доходов современной Польши.

По мнению экспертов, развитию украинской экономики мешают «незавершенные реформы», низкая производительность, чрезмерная зависимость от экспорта товаров, слабые институты, недостаток прямых иностранных инвестиций и интеграции в глобальную экономику. Одним из ключевых препятствий для привлечения инвестиций является нарушение принципов свободной конкуренции. Зависимость от экспорта сырья препятствует реструктуризации и экономики и увеличению экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью.