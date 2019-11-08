Хельме: отставка министра полностью исключена

Ведущий политик Консервативной народной партии Мартин Хельме выступил в защиту однопартийца министра сельской жизни Марта Ярвика, в отношении советника которого возбуждено уголовное дело. Как отметил Мартин Хельме, политические недруги строят козни в отношении Ярвика, но его отставка полностью исключена.
Министр финансов Мартин Хельме напомнил, что в августе, когда выражали недоверие премьер-министру Юри Ратасу, многие представители оппозиции говорили, что следующее выражение недоверия они организуют как раз перед рождеством. "Мы видим, как в последние недели СМИ, а теперь и прокуратура, перед этим святым событием внедряют и сооружают совершенно отстойный нарратив в отношении Марта Ярвика",- написал Хельме в соцсетях.
"Сейчас я вижу, как идет координация и подготовка инфооперации против нашего следующего министра. Нападки на Ярвика происходят в то время, когда сам он находится в Китае и не может адекватно отреагировать на брошенные ему обвинения. Сразу же, как только он возвратится, он даст свои объяснения как партии, так и общественности",- отметил Хельме.
По словам Хельме, ему противно смотреть, как исполняющая обязанности государственного генпрокурора Лавли Перлинг, допустив прекращение дела Мэри Джордан, вымещает свой гнев, возбуждая дело там, где нет подозреваемого, но есть что представить в как обвинение в коррупции советника Ярвика.
"По сути дела как СМИ, так и оппозиция обвиняют Ярвика в том, что он хорошо выполняет свою работу и предан ей. Он требовал информацию, выполнение работы и ответственность от находившихся в его подчинении госслужащих. Он, по сути, предупредил опасность в пищевой отрасли Эстонии. Он потребовал, чтобы ведомства не гробили отечественный бизнес, проводя показательные казни, чтобы скрыть свои прежние бездеятельность и некомпетентность", - отметил Хельме.
"Мы безоговорочно поддерживаем своего министра. Не может быть и речи об отставке или отзыве Ярвика. Если советники дали ему плохой совет, то следует обсудить пригодность этих советников, но министра это не поколеблет", - сказал Хельме.
По словам премьер-министра Юри Ратаса, он при первой возможности намерен встретиться с министром сельской жизни Мартом Ярвиком, в отношении советника которого возбуждено уголовное дело.
«Возбуждение уголовного дела в отношении деятельности советника министра — это очень серьезный сигнал. Он требует однозначной и адекватной реакции и от самого министра. В политическом руководстве и правительстве нет места конфликту интересов и подозрениям в коррупции», - написал Ратас в социальных сетях.
«Кроме того, во вчерашней «Актуальной камере» прозвучали серьезные упреки в адрес самого министра сельской жизни Марта Ярвика. Я намерен при первой возможности встретиться с ним и рассчитываю на исчерпывающие пояснения и ответы в связи с этой ситуацией», - добавил Ратас в пятницу.
Пыхьяская окружная прокуратура в среду возбудила уголовное дело в отношении советника Ярвика Урмаса Арумяэ, чтобы выяснить, имеет ли в его случае место конфликт интересов.
Председатели Партии реформ и Социал-демократической партии призвали члена EKRE министра сельской жизни Марта Ярвика оставить свой пост, однако по словам советника фракции EKRE Аарне Мяэ, говорить об отставке еще рано.
"Правительство выполняет свою работу, а оппозиция — свою, и сегодня Ярвик, конечно, в отставку не отправится", - сказал в четверг Мяэ BNS.
Председатель Партии реформ Кая Каллас и председатель Социал-демократической партии Индрек Саар призвали Ярвика до понедельника уйти в отставку; по словам Каллас, если Ярвик этого не сделает, Партия реформ начнет сбор подписей за выражение ему недоверия.
Пыхьяская окружная прокуратура в среду начала расследование нарушения ограничения на совершение действия, расследование касается советника министра сельской жизни Марта Ярвика - Урмаса Арумяэ, однако подозрение в совершении преступления пока еще никому не предъявлено, сообщает rus.err.ee.
Цель расследования - выяснить, нарушил ли адвокат Урмас Арумяэ закон, когда в качестве советника министра сельской жизни дал совет относительно деятельности Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA), будучи в то же время защитником обвиняемого в деле, где PRIA выступает в роли потерпевшего, сообщила в четверг лента новостей вещания ERR.
"На данный момент подозрение в совершении преступления никому не предъявлено", - отметила ведущий прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Саския Каск.
PRIA жалуется, что советник министра мешает департаменту расследовать деятельность фирм, которые он раньше представлял в качестве адвоката.
В центре противостояния - одно из крупнейших за последнее время мошенничеств с европособиями, прокуратура предъявила подозрения восьми юридическим лицам, которые сознательно предоставляли PRIA ложные данные, чтобы получить большие инвестиции. По данным ERR, PRIA требует вернуть 1,1 млн евро. Подозреваемых защищает Арумяэ.
"У меня нет никакого конфликта интересов, иначе бы моим случаем занимался суд чести Адвокатуры. Мне кажется, вся эта история связана с атакой на министра", - заявил сам Арумяэ.
С 3 мая Арумяэ является внештатным советником Ярвика по юридическим вопросам и получает зарплату 3100 евро.