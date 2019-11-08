Хельме: отставка министра полностью исключена

Министр финансов Мартин Хельме напомнил, что в августе, когда выражали недоверие премьер-министру Юри Ратасу, многие представители оппозиции говорили, что следующее выражение недоверия они организуют как раз перед рождеством. "Мы видим, как в последние недели СМИ, а теперь и прокуратура, перед этим святым событием внедряют и сооружают совершенно отстойный нарратив в отношении Марта Ярвика",- написал Хельме в соцсетях.

"Сейчас я вижу, как идет координация и подготовка инфооперации против нашего следующего министра. Нападки на Ярвика происходят в то время, когда сам он находится в Китае и не может адекватно отреагировать на брошенные ему обвинения. Сразу же, как только он возвратится, он даст свои объяснения как партии, так и общественности",- отметил Хельме.

По словам Хельме, ему противно смотреть, как исполняющая обязанности государственного генпрокурора Лавли Перлинг, допустив прекращение дела Мэри Джордан, вымещает свой гнев, возбуждая дело там, где нет подозреваемого, но есть что представить в как обвинение в коррупции советника Ярвика.

"По сути дела как СМИ, так и оппозиция обвиняют Ярвика в том, что он хорошо выполняет свою работу и предан ей. Он требовал информацию, выполнение работы и ответственность от находившихся в его подчинении госслужащих. Он, по сути, предупредил опасность в пищевой отрасли Эстонии. Он потребовал, чтобы ведомства не гробили отечественный бизнес, проводя показательные казни, чтобы скрыть свои прежние бездеятельность и некомпетентность", - отметил Хельме.

"Мы безоговорочно поддерживаем своего министра. Не может быть и речи об отставке или отзыве Ярвика. Если советники дали ему плохой совет, то следует обсудить пригодность этих советников, но министра это не поколеблет", - сказал Хельме.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, он при первой возможности намерен встретиться с министром сельской жизни Мартом Ярвиком, в отношении советника которого возбуждено уголовное дело.

«Возбуждение уголовного дела в отношении деятельности советника министра — это очень серьезный сигнал. Он требует однозначной и адекватной реакции и от самого министра. В политическом руководстве и правительстве нет места конфликту интересов и подозрениям в коррупции», - написал Ратас в социальных сетях.

«Кроме того, во вчерашней «Актуальной камере» прозвучали серьезные упреки в адрес самого министра сельской жизни Марта Ярвика. Я намерен при первой возможности встретиться с ним и рассчитываю на исчерпывающие пояснения и ответы в связи с этой ситуацией», - добавил Ратас в пятницу.

Пыхьяская окружная прокуратура в среду возбудила уголовное дело в отношении советника Ярвика Урмаса Арумяэ, чтобы выяснить, имеет ли в его случае место конфликт интересов.