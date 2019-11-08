Обрушение на шахте в Германии: есть пострадавшие

35 шахтеров, блокированных под землей в результате обрушения на шахте в немецком городе Тойченталь (федеральная земля Саксония-Анхальт) выедены на поверхность через неповрежденную часть выработки. Двое горняков пострадали, предположительно, в результате взрыва под землей. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщила в своем Twitter полиция в Халле, пишет DW.com.
Alle Personen konnten geborgen werden.#Teutschenthal— Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) 8 ноября 2019 г.
Как ранее сообщило агентство dpa, обрушение произошло вероятнее всего из-за взрыва газообразной смеси. Двое шахтеров пострадали, 35 горняков были блокированы под землей. Официальный представитель земельной горной инспекции заявил, что шахтеры находились в безопасном помещении на глубине порядка 700 метров.
По данным предприятия, эксплуатирующего шахту, на ней трудится около 100 человек. Ранее здесь добывали калийные и каменные соли. Выработка была прекращена в 1982 году. Сейчас речь идет о так называемой закладочной шахте. Пространство площадью в 14 квадратных километров было заполнено минеральным отходами, чтобы стабилизировать горные пласты.