Обрушение на шахте в Германии: есть пострадавшие

Как ранее сообщило агентство dpa, обрушение произошло вероятнее всего из-за взрыва газообразной смеси. Двое шахтеров пострадали, 35 горняков были блокированы под землей. Официальный представитель земельной горной инспекции заявил, что шахтеры находились в безопасном помещении на глубине порядка 700 метров.

По данным предприятия, эксплуатирующего шахту, на ней трудится около 100 человек. Ранее здесь добывали калийные и каменные соли. Выработка была прекращена в 1982 году. Сейчас речь идет о так называемой закладочной шахте. Пространство площадью в 14 квадратных километров было заполнено минеральным отходами, чтобы стабилизировать горные пласты.