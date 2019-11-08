Правительственная комиссия не поддержит легализацию марихуаны

Глава МВД Март Хельме отметил, что законы существенно влияют на общественные ценности, и легализация марихуаны стала бы для взрослых и, особенно, для несовершеннолетних сигналом, что употребление наркотиков признается в обществе, передает rus.err.ee. "Мы решили не поддерживать легализацию марихуаны, продолжить профилактическую работу и борьбу с нормализацией употребления марихуаны", - сказал министр, отметив, что риски и негативные последствия употребления конопли доказаны.