Правительственная комиссия не поддержит легализацию марихуаны

Правительственная комиссия по профилактике употребления наркотиков не будет поддерживать легализацию марихуаны и считает необходимым и в дальнейшем вести разъяснительную работу, чтобы не допустить нормализации употребления наркотиков в обществе.
Глава МВД Март Хельме отметил, что законы существенно влияют на общественные ценности, и легализация марихуаны стала бы для взрослых и, особенно, для несовершеннолетних сигналом, что употребление наркотиков признается в обществе, передает rus.err.ee. "Мы решили не поддерживать легализацию марихуаны, продолжить профилактическую работу и борьбу с нормализацией употребления марихуаны", - сказал министр, отметив, что риски и негативные последствия употребления конопли доказаны.
Он также подчеркнул, что даже торговля продуктами с коноплей, которые не вызывают наркотического опьянения, формирует неправильные представления. "Речь идет о растущей тенденции в Европе и остальном мире, которая может привести к изменению установок и по поводу употребления марихуаны, увеличив тем самым общее потребление наркотиков", - сказал Хельме.