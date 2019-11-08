Картина дня: "похищение" сына эстонки в Петербурге, телефонные угрозы вице-мэру, скандал вокруг министра и суд над жестоким убийцей

Гражданка Эстонии заявила в полицию Петербурга о похищении шестилетнего сына

В полицию Cанкт-Петербурга поступило заявление о похищении сына 36-летней гражданки Эстонии и топ-менеджера Газпрома. Некая Полина Соболь сообщила в полицию о похищении своего шестилетнего сына Марка. Читать далее...

Вице-мэру Тарту жестоко угрожали по телефону. Полиция возбудила уголовное дело

Вице-мэру Тарту, центристке Монике Ранд на этой неделе поступил звонок с угрозами и, поскольку она почувствовала реальную опасность, она написала заявление в полицию. Читать далее...

Фото и видео: теперь мы знаем, как будет выглядеть центр Таллинна

Между бульварами Эстония и Рявала в центре Таллинна запланировано строительство торгового и делового комплекса Rävala Galerii площадью 70 000 квадратных метров. Сегодня жюри объявило победителя архитектурного конкурса, по проекту которого будет построен этот важный для центра Таллинна объект. Читать далее...

Объявлены победители конкурса идей проектов терминала Rail Baltica Ülemiste

Сегодня объявили, кто выиграл архитектурный конкурс архитектурных идей проекта терминала Rail Baltica Ülemiste. Выставка работ, представленных на конкурс, открыта в галерее Таллиннского аэропорта. Читать далее...

Что происходит? В столице Эстонии зафиксирован резкий скачок цен на топливо

Из стран Балтии цены на топливо больше всего выросли в Таллинне, причем цена на дизель увеличилась на 8 центов. Читать далее...

Убивший и отрезавший голову женщине в Ласнамяэ: я ревновал

Главный герой одной из самых жутких историй убийства за последнее десятилетие Игорь Лийва предстал в пятницу перед Харьюский уездным судом. Его обвиняют в убийстве спутницы жизни и осквернении ее трупа. Читать далее...

Хельме: отставка министра полностью исключена

Ведущий политик Консервативной народной партии Мартин Хельме выступил в защиту однопартийца министра сельской жизни Марта Ярвика, в отношении советника которого возбуждено уголовное дело. Как отметил Мартин Хельме, политические недруги строят козни в отношении Ярвика, но его отставка полностью исключена. Читать далее...

Ярвик узнал о возможном конфликте интересов еще в сентябре, но продолжал консультироваться

Став советником министра, адвокат Урмас Арумяэ продолжил защищать подозреваемых в споре с PRIA. Читать далее...

Ратас: в правительстве нет места конфликтам интересов

В правительстве нет места ни конфликтам интересов, ни подозрениям в коррупции, сообщил премьер-министр Юри Ратас, комментируя возбужденное против советника министра сельской жизни Марта Ярвика адвоката Урмаса Арумяэ уголовное дело. Читать далее...

Молодых родителей могут заставить вернуть родительскую компенсацию, если работодатель не платит налоги

Прежде чем запланировать рождение ребенка, стоит проверить в регистре, нет ли у вашего работодателя долгов по налогам. Рассуждая о пополнении в семье, большая часть будущих родителей явно даже не задумывается о налоговых долгах, хотя предприятий, имеющих такие проблемы, в Эстонии более четырех тысяч. Читать далее...

На площади Компасси в самом центре Таллинна будет построена подземная парковка

Под пустовавшей много лет площадью Компасси в центре Таллинна будет построена одно- или двухэтажная подземная парковка. Об этом договорились город и застройщик. Что станет с наземной частью площади, пока неясно. Читать далее...

«Он опасен для людей»: молодой человек ударил в спину случайную прохожую

В пятницу в Вильянди перед судом предстал 27-летний Арвед, который несколько дней назад на улице ударил пожилую женщину ногой. Читать далее...

Правительственная комиссия не поддержит легализацию марихуаны

Правительственная комиссия по профилактике употребления наркотиков не будет поддерживать легализацию марихуаны и считает необходимым и дальше вести разъяснительную работу, чтобы не допустить нормализации употребления наркотиков в обществе. Читать далее...

От этого зависит жизнь: водителей просят перед поездкой проверять автомобили

Защитники животных просят автомобилистов в холодное время года прежде, чем заводить свою машину, убедиться, что под капотом или под другими частями кузова не устроились греться кошки. Читать далее...

Зеленский назвал Украину одним из наиболее привлекательных стартапов на Земле