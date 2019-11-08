Картина дня: скандал вокруг министра, суд над жестоким убийцей и проблемы молодых родителей

Фото и видео: теперь мы знаем, как будет выглядеть центр Таллинна

Между бульварами Эстония и Рявала в центре Таллинна запланировано строительство торгового и делового комплекса Rävala Galerii площадью 70 000 квадратных метров. Сегодня жюри объявило победителя архитектурного конкурса, по проекту которого будет построен этот важный для центра Таллинна объект. Читать далее...

Что происходит? В столице Эстонии зафиксирован резкий скачок цен на топливо

Из стран Балтии цены на топливо больше всего выросли в Таллинне, причем цена на дизель увеличилась на 8 центов. Читать далее...

Убивший и отрезавший голову женщине в Ласнамяэ: я ревновал

Главный герой одной из самых жутких историй убийства за последнее десятилетие Игорь Лийва предстал в пятницу перед Харьюский уездным судом. Его обвиняют в убийстве спутницы жизни и осквернении ее трупа. Читать далее...

Хельме: отставка министра полностью исключена

Ведущий политик Консервативной народной партии Мартин Хельме выступил в защиту однопартийца министра сельской жизни Марта Ярвика, в отношении советника которого возбуждено уголовное дело. Как отметил Мартин Хельме, политические недруги строят козни в отношении Ярвика, но его отставка полностью исключена. Читать далее...

Ярвик узнал о возможном конфликте интересов еще в сентябре, но продолжал консультироваться

Став советником министра, адвокат Урмас Арумяэ продолжил защищать подозреваемых в споре с PRIA. Читать далее...

Ратас: в правительстве нет места конфликтам интересов

В правительстве нет места ни конфликтам интересов, ни подозрениям в коррупции, сообщил премьер-министр Юри Ратас, комментируя возбужденное против советника министра сельской жизни Марта Ярвика адвоката Урмаса Арумяэ уголовное дело. Читать далее...

Молодых родителей могут заставить вернуть родительскую компенсацию, если работодатель не платит налоги

Прежде чем запланировать рождение ребенка, стоит проверить в регистре, нет ли у вашего работодателя долгов по налогам. Рассуждая о пополнении в семье, большая часть будущих родителей явно даже не задумывается о налоговых долгах, хотя предприятий, имеющих такие проблемы, в Эстонии более четырех тысяч. Читать далее...

Правительственная комиссия не поддержит легализацию марихуаны

Правительственная комиссия по профилактике употребления наркотиков не будет поддерживать легализацию марихуаны и считает необходимым и дальше вести разъяснительную работу, чтобы не допустить нормализации употребления наркотиков в обществе. Читать далее...

От этого зависит жизнь: водителей просят перед поездкой проверять автомобили

Защитники животных просят автомобилистов в холодное время года прежде, чем заводить свою машину, убедиться, что под капотом или под другими частями кузова не устроились греться кошки. Читать далее...

Зеленский назвал Украину одним из наиболее привлекательных стартапов на Земле