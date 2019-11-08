Арумяэ уходит с поста советника Ярвика

Сегодня, 8 ноября, советник министра сельской жизни Урмас Арумяэ сообщил о том, что прекращает оказание министерству правовых услуг.
Председатель Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме одобрил решение присяжного адвоката Урмаса Арумяэ отказаться от должности советника министра сельской жизни Марта Ярвика (EKRE), пишет Rus.ERR.
Хельме надеется, что возбуждение уголовного дела, к которому имеет отношение Арумяэ, беспочвенно и никакого конфликта интересов не было.
В среду, 6 ноября, Пыхьяская окружная прокуратура начала расследование дела о нарушении ограничения на совершение действия. Расследование касается советника министра сельской жизни Марта Ярвика – Урмаса Арумяэ, однако подозрение в совершении преступления пока еще никому не предъявлено.