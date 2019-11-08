Арумяэ уходит с поста советника Ярвика

Хельме надеется, что возбуждение уголовного дела, к которому имеет отношение Арумяэ, беспочвенно и никакого конфликта интересов не было.

В среду, 6 ноября, Пыхьяская окружная прокуратура начала расследование дела о нарушении ограничения на совершение действия. Расследование касается советника министра сельской жизни Марта Ярвика – Урмаса Арумяэ, однако подозрение в совершении преступления пока еще никому не предъявлено.