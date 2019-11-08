На площади Компасси в самом центре Таллинна будет построена подземная парковка

Большая часть площади, находящейся на пересечении улиц Гонсиори, Манеэжи и Реймани, огорожена, поскольку фирма по развитию недвижимости Endover начала перестраивать старое общежитие Художественной академии в роскошную резиденцию Ambassador, будущим жителям которой обещают квартиры с видами на миллион евро.

Согласно эскизам архитектора, перед многоквартирным домом должен быть разбит парк со скамейками и фонтаном. Его точные размеры и внешний вид, по словам исполнительного директора Endover Роберта Лауда, до сих пор не утверждены. «Скажем так, что этот эскиз больше похож на виденье», - сказал он.

Еще больший вопрос - что станет с остальной площадью Компасси. Горуправа и Endover ломают над этим голову больше года. Прошлой осенью девелоперская компания представила грандиозный план по строительству на площади 13-этажного и 45-метрового стеклянного высотного здания. Отцы города, однако, быстро поставили на этом плане крест, заявив, что участок должен оставаться городской площадью.

Теперь же достигнуто соглашение, что под площадью Компасси появится парковка. Роберт Лауд сказал, что, вероятно, в самом скором времени они подадут ходатайство об инициировании детальной планировки. "Будет там один уровень или два, пока не совсем понятно, но парковка - это объект, который устраивает и нас, и город", - сказал Лауд.

Построив парковку, Endover передаст ее оператору, который организует работу таким образом, чтобы парковаться за плату мог любой. «Конечно, там смогут парковаться и жители резиденции Ambassador, хотя для них предусмотрена своя парковка», - объяснил Лауд. Парковка для жителей резиденции также будет подземной.

Что же будет с наземной частью площади? Один из вариантов - построить одноэтажный павильон на площади с лестницами или эскалаторами до автостоянки. «Это единственное здание на земле, которое обсуждалось как возможный вариант. Это означает киоск или кафе, но у него должна быть хорошая архитектура», - объяснил Лауд.

Вице-мэр Таллинна Андрей Новиков, сказал, что наземная часть площади Компасси могла бы обогатить общественное пространство. «Почему бы не построить здесь зону кафе, что увеличило бы количество зеленых насаждений? Примерно как в парке Таммсааре», - мечтает Новиков.

«Мы с девелопером еще не нашли золотую середину, но идем к этому».