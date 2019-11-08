Гвардиола не откажется от возможности поработать в Италии

«Почему бы и нет. Было приятно играть там под руководством великолепного Карло Маццоне в "Брешии". Я прекрасно провел время, и я люблю эту страну, но сейчас мне хорошо в Англии, это отличный чемпионат. Но, возможно, да, я не так уж стар», – сказал Гвардиола.