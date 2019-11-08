Вся страна лишится популярного бренда: торговая сеть Mothercare закрывает почти 80 магазинов

Сеть по розничной продаже товаров для беременных и детей переходит под внешнее управление. Ранее на этой неделе назначила управляющих из консультационной фирмы PricewaterhouseCoopers, которым в последующие несколько месяцев предстоит закрыть деятельность всего британского отделения Mothercare.

Закрытие сети на Туманном Альбионе приведет к упразднению более чем 2800 рабочих мест. Под угрозой сокращения находятся и рабочие места на складах и в колл-центрах Mothercare, переданные на аутсорсинг другим компаниям.

Процесс администрирования не будет включать в себя прибыльные зарубежные операции компании Mothercare, которая имеет более 1000 работающих по соглашениям о франшизе магазинов в 40 с лишним странах.

По словам руководителей компании, британский филиал терпит убытки уже несколько лет подряд и «не способен обеспечить стабильность денежного потока», поэтому будет подвергнут реструктуризации и рефинансированию. Несмотря на это, другие филиалы по-прежнему приносят прибыль и продолжат работу в штатном режиме.