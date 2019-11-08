Пыхья-Таллинне открывается Академия для пожилых

«Конечно, Академия для пожилых – не классический университет. Скорее это еще одна возможность для проведения свободного времени, предложенная людям пенсионного возраста. Но к составлению программы мы подходим очень серьезно – ищем таких специалистов и ученых, чьи лекции будут действительно интересны и полезны. Как опытный преподаватель я очень хорошо знаю, что учеба в любом возрасте – это источник не только знаний, но и жизненной энергии», - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

По словам старейшины района, многие пыхья-таллиннцы солидного возраста уже присоединились к открытому управами трех районов киноклубу, а теперь они смогут посещать и мероприятия Академии для пожилых.

Лекции будут проходить по четвергам - как правило, в помещениях Пыхья-Таллиннского социального центра (ул. Сыле, 61А), отдельно на эстонском и на русском языках.

Чтобы стать слушателем Пыхья-Таллиннской академии для пожилых, необходимо зарегистрироваться, написав по адресу triin.lindau@tallinnlv.ee, или позвонив по телефону 6457001.

Первые лекции пройдут уже 14 ноября в Социальном центре Пыхья-Таллинна (ул. Сыле, 61 А) - в 12:00 на эстонском языке, и в 14:00 на русском. Лектор – опытный врач Эне Томберг. Тема лекции – «Как подготовится к зиме?».

Следующее мероприятие пройдет 28 ноября в Доме Яана Поски (ул. Поска, 8), где в 12:00 состоится экскурсия и лекция на эстонском языке «Государственный деятель Яан Поска». Лекцию проведет историк и правовед Пеэтер Ярвелайд. На русском языке та же лекция и экскурсия пройдет 12 декабря в 14:00.

5 декабря в Социальном центре Пыхья-Таллинна (ул. Сыле, 61А) пройдут лекции известного врача Юри Эннета «Эмоциональность – фактор, влияющий на здоровье». В 12:00 пройдет лекция на эстонском и в 14:00 на русском языке.

В первое полугодие будут проходить лекции на темы здоровья и истории. Программа следующего полугодия будет составлена на основе пожеланий слушателей Академии для пожилых.