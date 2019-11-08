Пт, 8.11.2019
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В Финляндии бастуют работники почты: это скажется и на Эстонии

Eesti Posti kirjakast, kirja saatmine.

ФОТО: Arvo Meeks

В связи с забастовкой финского почтового оператора Posti, которая пройдет с 11 по 24 ноября, будет затруднен обмен посылками с этой страной.

Международная почтовая корпорация проинформировала, что во время забастовки сотрудников финской почты будет установлено полное эмбарго на поставку авиапочты из Финляндии и в Финляндию.

Сухопутный обмен посылками сохранится, однако предупреждают о его возможных ограничениях.

Таким образом, с 11 ноября посылки из Эстонии в Финляндию будут согласно указаниям финского почтового оператора, по возможности направляться по сухопутным маршрутам, однако стоит быть готовым в ограничениям транспортировки такого типа и более длительной доставке.

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