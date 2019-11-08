В Финляндии бастуют работники почты: это скажется и на Эстонии

Международная почтовая корпорация проинформировала, что во время забастовки сотрудников финской почты будет установлено полное эмбарго на поставку авиапочты из Финляндии и в Финляндию.

Сухопутный обмен посылками сохранится, однако предупреждают о его возможных ограничениях.