Производящий Mercedes-Benz автомобильный гигант сокращает 1100 руководителей

Напомним, что в концерн в том числе входит Mercedes-Benz Cars Group, производящий знаменитый автомобиль Mercedes-Benz.

Более подробно о плане сокращений должна рассказать исполнительный директор компании Ола Каллениус на следующей неделе в четверг, в Лондоне, передает издание.

По данным газеты, Каллениус просит немецких рабочих воздержаться от требований о повышении зарплаты, поскольку на концерн оказывают влияние напряженность на рынке торговли, дорогостоящие случаи отзыва автомобильной продукции и штрафы в связи с дизельным скандалом.

Как сообщает сам концерн Daimler, утверждения газеты Süddeutsche Zeitung спекулятивные, сейчас компания ведет с представителями работников конструктивные диалоги.

Во втором квартале этого года Daimler понес убытки на 1,2 миллиарда евро. Это первый за десять лет квартальный убыток компании.

На концерн Daimler и автомобильную промышленность негативно повлияли замедление мировой экономики, торговый конфликт США и Китая, а также неразбериха с Брекзитом.

Daimler предупреждает, что программа сокращения расходов затронет все направления деятельности концерна.

Руководитель Трудового совета Daimler Майкл Брехт сказал газете, что за расходы на судебные споры и проблемы качества продукции не должны отвечать работники.