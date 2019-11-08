Производящий Mercedes-Benz автомобильный гигант сокращает 1100 руководителей

Немецкий автомобилестроительный концерн Daimler – один из ведущих мировых автопроизводителей – планирует сократить 1100 руководителей среднего звена по всему миру, чтобы сократить расходы на фоне замедления мировой экономики, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на разосланные работникам письма.
Напомним, что в концерн в том числе входит Mercedes-Benz Cars Group, производящий знаменитый автомобиль Mercedes-Benz.
Более подробно о плане сокращений должна рассказать исполнительный директор компании Ола Каллениус на следующей неделе в четверг, в Лондоне, передает издание.
По данным газеты, Каллениус просит немецких рабочих воздержаться от требований о повышении зарплаты, поскольку на концерн оказывают влияние напряженность на рынке торговли, дорогостоящие случаи отзыва автомобильной продукции и штрафы в связи с дизельным скандалом.
Как сообщает сам концерн Daimler, утверждения газеты Süddeutsche Zeitung спекулятивные, сейчас компания ведет с представителями работников конструктивные диалоги.
Во втором квартале этого года Daimler понес убытки на 1,2 миллиарда евро. Это первый за десять лет квартальный убыток компании.
На концерн Daimler и автомобильную промышленность негативно повлияли замедление мировой экономики, торговый конфликт США и Китая, а также неразбериха с Брекзитом.
Daimler предупреждает, что программа сокращения расходов затронет все направления деятельности концерна.
Руководитель Трудового совета Daimler Майкл Брехт сказал газете, что за расходы на судебные споры и проблемы качества продукции не должны отвечать работники.
По его словам, сейчас среди работников царит неизвестность и даже гнев. Он отметил, что руководители фирмы не просили замораживать зарплаты, начиная с финансового кризиса 2008 года.