Сеэдер: если подозрения подтвердятся, Ярвик должен уйти в отставку

Как сказал Сеэдер, у него пока нет полноты представления о том, что произошло вокруг министра сельской жизни Марта Ярвика, его советника Урмаса Арумяэ и PRIA. «Нет его и у тех, кто вступил в эмоциональную схватку, - констатировал он. – Одни требуют отставки, другие уперлись, что не отступят ни шагу назад (руководство EKRE - прим. автора), ни у одной стороны нет подробного представления, никто даже не получил комментарий самого министра».

Несмотря на это, Сеэдер констатировал, что упреки и обвинения очень серьезны. «Как в отношении советника, так и министра. Если это окажется правдой, министр, естественно, должен будет подать в отставку, - сказал он. – Необходимо выяснить, что отвечает истине, а что нет, и выслушать пояснения самого Ярвика. Потом можно будет двигаться дальше».

Что означает «двигаться дальше», по словам Сеэдера, зависит от многих вещей. «Здесь есть несколько возможностей. Есть и возможность, что он останется на посту. Будет зависеть от того, что в действительности произошло. Премьер-министр тоже должен высказаться, как он ощущает, есть ли возможность доверия и сотрудничества, - сказал Сеэдер. – Для меня важно, что наряду со всем этим не стоит зацикливаться на том, подаст ли в отставку министр или советник. Если эти обвинения отвечают действительности, этим необходимо заниматься углубленно независимо от того, подаст кто-то в отставку или нет».

Прокуратура начала в среду расследовать, действительно ли юридический советник министра сельской жизни Март Ярвика, Урмас Арумяэ, нарушил весной закон, пытаясь усидеть на двух стульях.

А именно, Департамент регистров и информации о сельском хозяйстве (PRIA) считает, что юридический советник Ярвика Урмас Арумяэ мешает им рассматривать дела предприятий, которые он ранее представлял в качестве адвоката.

На возможный конфликт интересов советника министра отреагировали вчера и представители оппозиционных партий. Председатель Партии реформ Кая Каллас и глава СДПЭ Индрек Саар призвали вчера Ярвика самому подать в отставку.