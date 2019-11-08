Трудовая жизнь в Финляндии стоит на пороге перемен

Таким образом, с начала 2020 года работодатель сможет разнообразить рабочее время за счет посменного графика, ночных смен и сверхурочной работы.

Кроме того, нерегулярное рабочее время распространится на новые сферы деятельности, такие как спасательные работы и работы в сфере безопасности, а также дошкольное воспитание.

Введение скользящего графика работы может негативно отразиться на досуге работника, так как рабочие смены известны только на короткий период времени.

"Если человек работает посменно, зачастую смены известны на год вперед и они приблизительно равны по длине. В свою очередь, при скользящем графике наперед известен лишь очень короткий период, неделя-две. Скользащий график никак не урегулирован законодательно. Обозначен лишь период отдыха - между сменами должно быть как минимум 11 часов отдыха. Но и это время могут укоротить", - говорит юрист Центрального объединения профсоюзов SAK Ану-Туйя Лехто.