Пт, 8.11.2019
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В мире может впервые за 20 лет сократиться производство мяса

Sealiha.

ФОТО: Ove Maidla

Мировое производство мяса в 2019 году впервые сократится за последние два десятилетия. Такой прогноз выпустила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

Организация прогнозирует, что объем производства мяса крупного скота составит 335 млн тонн, что на 1% меньше, чем в прошлом году.

Основной причиной сокращения производства, по данным ООН, является вспышка эпидемии африканской чумы в Китае, которая существенно сказалась на популяции свиней.

При этом ожидается увеличение производства домашней птицы в Аргентине, Бразилии, Евросоюзе и США.

Также эксперты предполагают, что в 2019 году вырастет мировое производство пшеницы и кукурузы, а также молока, при этом сократятся объемы сахара, семян масличных культур и риса. Неизменными останутся показатели рыбной промышленности.

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