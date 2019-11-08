В мире может впервые за 20 лет сократиться производство мяса

Организация прогнозирует, что объем производства мяса крупного скота составит 335 млн тонн, что на 1% меньше, чем в прошлом году.

Основной причиной сокращения производства, по данным ООН, является вспышка эпидемии африканской чумы в Китае, которая существенно сказалась на популяции свиней.

При этом ожидается увеличение производства домашней птицы в Аргентине, Бразилии, Евросоюзе и США.