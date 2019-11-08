Вице-мэру Тарту жестоко угрожали по телефону. Полиция возбудила уголовное дело

Ранд сказала Postimees, что обратилась в полицию из-за угроз, но подробнее не стала это комментировать: «Речь идет и полицейском расследовании, пусть полиция спокойно делает свою работе без вмешательства».

По словам Ранд, звонивший не угрожал ее убить, но подробнее содержание угроз она не стала разглашать.

По информации программы Seitsmesed uudised телеканала TV3 угрожавший Монике Ранд якобы сказал, что если она не откажется от должности, то найдет своего ребенка в гробу.

«Мои прежние места работы как в полиции, так и в Муниципальной полиции были такими, где соприкасалась с разными людьми - от жестоких преступников до мелких воришек, получила хорошую практику не принимать слова близко к сердцу. Но вчерашний звонок заставил меня поговорить с бывшими коллегами из полиции и спросить их мнения. Поэтому и было написано заявление», - сказала Tartu Postimees Ранд.

Моника Ранд в последние недели привлекла внимание общественности в связи с попытками тартуских центристов заставить ее покинуть должность вице-мэра. Она не стала комментировать, связана ли угроза с этим.

Она отметила, что почувствовала от угроз реальную опасность, иначе бы не обратилась в полицию.

Ранд добавила, что знает, кто ей звонил, но не стала уточнять, идет ли речь о знакомом ей человеке.

Вице-мэр признала, что угрожавший принадлежит к Центристской партии. В то же время этот человек не присутствовал на собрании в четверг вечером, когда председатель партии и премьер-министр Юри Ратас попытались найти решение спора о власти в Тарту, в результате которого Ранд подал в отставку в начале следующего года.

Ранд подозревает, что звонок с угрозой не был единоличной инициативой звонившего. «По моему личному мнению, этот человек действовал не один. Но я не могу раскрыть свои подозрения», - продолжила она.