Берлинской стены нет уже 30 лет. ФОТО: Би-би-си.

Берлинской стены нет уже 30 лет. Ее падение стало важнейшим геополитическим событием конца ХХ века. А влияние на жизнь и судьбы людей чувствуется до сих пор. Русская служба Би-би-си в документальном фильме собрала пять очень личных рассказов людей, живших с разных сторон от стены.

Буркхарт Вайгль должен был стать преуспевающим врачом, но на протяжении девяти лет помогал жителям Восточного Берлина бежать на Запад.

Акробатка Рома Хайманн мечтала увидеть слияние двух океанов в Южной Африке, но пока стояла стена это было невозможно.

Аргентинец Тони Гервида из Западного Берлина хотел приключений, и он решил поиграть с самой опасной спецслужбой мира – «штази».

Ральф Хенель любил полузапрещенные в ГДР боевые искусства – и получил за это увлечение три с половиной года тюрьмы.

Никита Сатарев из Челябинска школьником был в ГДР вместе с родителями. Вернувшись туда вскоре после объединения Германии, он увидел совсем другую страну.