«Он опасен для людей»: молодой человек ударил в спину случайную прохожую

Суд в рамках договорного производства признал неоднократно ранее наказанного за насильственные действия молодого человека виновным и приговорил к четырем месяцам реального заключения, сообщает Sakala со ссылкой на полицию.

Согласно обвинению, Арвед во вторник, 5 ноября, в 17.40 в Вильянди на Таллиннской улице перед главным входом в торговый центр ударил 66-летнюю женщину ногой в спину. Этим он нанес жертве физическую боль и увечья здоровью.

Ведущий следователь Вильяндиского отделения полиции Лийя Пильт сказала, что следственная группа после поступления сообщения начала быстро действовать и по записям городских камер личность нарушителя была установлена. «Он был задержан уже на следующий день в качестве подозреваемого и сегодня передан под суд», - добавила Пильт.

По словам помощника прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Сандры Курс, молодой человек ранее неоднократно наказывался за преступления насильственного характера. «Прежние наказания не достаточно повлияли на обвиняемого. В общественном месте он необоснованно проявил агрессию к случайной прохожей и ударил ее ногой. Это дало понять, что он не уважает принятые в общественном месте правила поведения и он опасен для других людей. Поэтому одно из условий заключения договора было, что обвиняемый поразмыслит над своим поведением в ходе реального тюремного заключения», - сказала Курс.