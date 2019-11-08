Гражданка Эстонии заявила в полицию Петербурга о похищении шестилетнего сына

В полицию Cанкт-Петербурга поступило заявление о похищении сына 36-летней гражданки гражданки Эстонии и топ-менеджера Газпрома, пишет портал 47news. Некая Полина Соболь сообщила в полицию о похищении своего шестилетнего сына Марка.
По информации портала, отец ребенка - 40-летний Олег Жуков - занимает пост заместителя гендиректора по экономике и финансам компании «Газпром флот», стопроцентной дочки газовой монополии.
Как указано в заявлении матери, около двух часов дня из детского сада «Мармелад» на Коннолахтинском проспекте ребенка забрал неизвестный. Незнакомца увидели по камерам наружного наблюдения. Погоня за ним привела к особняку на севере Петербурга.
Началась же эта история восемь лет назад, когда топ-менеджер Газпрома Жуков познакомился в Москве с Полиной, приехавшей учиться в Московский художественный институт имени Сурикова. В Эстонии она работала преподавателем-искусствоведом. Стали жить, но отношения не оформляли: Полина с детьми в квартире Жукова в Таллинне, он - на две страны. Но осенью 2015 года пара решила расстаться. Из квартиры Полина съехала, сняла жилье, дети пошли в школу и сад.
По иску матери эстонский суд принял решение о том, что дети проживают с ней, а отец имеет право периодически забирать их на каникулы. В апреле 2018 года Марк и Филипп отправились в Москву на каникулы и больше оттуда не возвращались. Полина наняла детективов, которые установили в какой школе Петербурга учится ее старший сын.
В итоге вчера, в сопровождении судебных приставов с исполнительным листом Тверского районного суда Москвы о возвращении детей матери, Полина забрала старшего сына, Филиппа из элитной школы на Крестовском острове.
Старший сын рассказал, в каком детском саду находится младший брат, но к тому моменту, как мать туда приехала, его там не было. Действие переместилось к особняку на улице Новой в престижном поселке "Северный Версаль" неподалеку от Ольгино на севере Петербурга. Дом, предположительно, принадлежит Олегу Жукову.
На место прибыла полиция, но в дом охрана пустила только приставов. Ребенка они там не нашли, но обнаружили детскую и записи о гувернере, няне и водителе. Где сейчас находится младший сын Олега Жукова, неизвестно, как, впрочем, и сам топ-менеджер.