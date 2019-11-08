Пт, 8.11.2019
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Российский сенатор: хватит европейской политике зависеть от русофобских инстинктов в Таллинне

Алекскей Пушков.

ФОТО: Vladimir Fedorenko/Sputnik

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что "неуместно Парижу зависеть от Варшавы и Таллинна".

Странам Европы стоит попытаться найти общий язык с Россией, причем сделать это, несмотря на недоверие со стороны стран Балтии и Польши, сказал журналу The Economist президент Франции Эммануэль Макрон.

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление французского лидера следующим образом (орфография сохранена): 

"Это верная мысль: европейская политика в отношении Москвы не должна оставаться заложницей русофобских инстинктов в отдельных столицах. Неуместно Парижу зависеть от Варшавы и Таллина".

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