Российский сенатор: хватит европейской политике зависеть от русофобских инстинктов в Таллинне

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что "неуместно Парижу зависеть от Варшавы и Таллинна".
Странам Европы стоит попытаться найти общий язык с Россией, причем сделать это, несмотря на недоверие со стороны стран Балтии и Польши, сказал журналу The Economist президент Франции Эммануэль Макрон.
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление французского лидера следующим образом (орфография сохранена):
"Это верная мысль: европейская политика в отношении Москвы не должна оставаться заложницей русофобских инстинктов в отдельных столицах. Неуместно Парижу зависеть от Варшавы и Таллина".