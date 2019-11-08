Антивирусная программа является одним из краеугольных камней ИТ-безопасности любого бизнеса. Какое решение подойдет для предприятия, стремящегося защитить свои компьютеры и данные? Узнаем об этом в техноблоге Digitark
По словам руководителя ИТ-услуг Telia Eesti Таави Тальве, в Интернете циркулирует большое количество вирусов и вредоносных программ. Попав в компьютерные системы предприятия они могут причинить много вреда – от приостановки ежедневной работы до требований выкупа.
«Поэтому важно обладать максимально широкой защитой от вирусов – как от тех, которые уже перемещаются в Интернете, так и от тех, которые еще не обнаружены. Здесь на помощь и придут антивирусные решения нового поколения», - сказал Тальве.
Сегодня клиентам предлагается множество решений: например, вы можете установить на свой компьютер совершенно бесплатную антивирусную программу или при желании приобрести годовую лицензию. В то же время существует и «средний путь», который все чаще предпочитают предприятия. Это антивирусные решения с месячной платой.