ТТУ завершил начатое на основании статьи Postimees расследование: мошенничеств не выявлено

На очередном заседании совета университета были заслушаны рапорты следственной комиссии вуза и аудиторского комитета совета относительно утверждений о том, что в Институте Нурксе происходили многочисленные нарушения. Аудиторский комитет возглавляет Мартти Талгре, а его членами являются Юло Яаксоо, Вайко Таммевяли и Лаур Хиоб.

Университет заявил, что комитет не нашел доказательств, которые указывали бы на обман, подделку, коррупцию или мошенничество. Тем не менее, комитет выявил ряд нарушений внутренних правил университета и дал рекомендации по их устранению. Мнение комитета было единогласным.

На основе обсуждения совет университета решил прекратить начатое на основании статьи газеты Postimees расследование и отныне считать обстоятельства предполагаемых нарушений в Институте Нурксе выясненными с достаточной степенью доверия. Было также решено, что университет продолжит сотрудничество со всеми сторонами за пределами университета.

По словам ректора Технического университета Яака Аавиксоо, университет извлек из дела Нурксе урок, который дает университету возможность улучшить свою деятельность.

«Лично я глубоко разочарован тем, что в ходе расследования, которое началось с казавшегося искренним разоблачения, заявитель отказался от полного сотрудничества со следственной комиссией университета и аудиторским комитетом совета вуза», - сказал Аавиксоо.

По сообщению университета, информатор Киган МакБрайд отказался передать через представляющего его интересы присяжного адвоката Пауля Кереса все находящиеся в его распоряжении материалы следственной комиссии и аудиторскому комитету.

В чем суть скандала вокруг Института Нурксе?

22 августа Postimees написал, основываясь на данных информатора, что в Институте Нурксе из средств проекта OpenGovIntelligence (OGI) выплачивались зарплаты ученым, которые фактически не работали над этим проектом.

10 октября следственная комиссия ТТУ опубликовала отчет, в котором говорится, что мошенничества не было, но правила университета были нарушены.

Возможное злоупотребление расследуется прокуратурой, Европейской комиссией и Министерством образования и науки.

