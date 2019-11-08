Министр юстиции - о Мартине Хельме: совершенно неадекватное выступление

«Обстоятельства, которые раскрыли средства массовой информации, говорят о том, что он недостаточно контролировал связь своего советника с органами надзора», - назвал Райво Аэг возможную ошибку Марта Ярвика.

«Известно, что он (советник - ред.) представлял этих лиц в спорах с PRIA, выступая в качестве советника министра, и тогда министру следовало бы поинтересоваться, по-прежнему ли в игре представлены его интересы», - сказал Аэг, добавив, что не может сказать, проявлял ли министр интерес к этому или нет.

Министр финансов Мартин Хельме (EKRE) написал в социальных сетях, что СМИ вместе с прокуратурой начали всю историю против Марта Ярвика. «Мы видим, как в последние недели средства массовой информации, а теперь и прокуратура, посвящают себя этому, и против Марта Ярвика выстраивается полноценный ложный нарратив. В основном, они хотят, чтобы прозвучали два сообщения: во-первых, что идет бесконечный обман, и во-вторых, что создается противодействие хорошей работе хороших чиновников. Оба утверждения явно ложны», - написал Хельме.

Райво Аэг сказал, что такие обвинения звучали и раньше. «Вот уже второй раз слова Мартина Хельме являются поспешными. На мой взгляд, это его выступление совершенно неадекватно», - сказал Аэг.

Он объяснил, что прокуратура на основании представленных фактов может предъявить обвинение. «Именно криминальное производство должно определить, совершено ли правонарушение», - сказал министр, добавив, что прокуратура обязана реагировать на жалобы и выяснять обстоятельства.

«А не начинать констатировать то, что говорит один или другой политик», - сказал Аэг. «Если мы выберем такую тактику, мы отклонимся от принципов правового государства», - добавил министр.