Паром пустили с молотка в покрытие долгов, но желающих его купить не нашлось

Как долго построенное 47 лет назад в Норвегии судно, которое раньше под названием Liisi ходило по маршруту Пярну-Кихну, будет еще стоять без дела возле пристани в Пярну, сказать сейчас не может никто.

По словам судебного исполнителя Раннара Лийтмаа, теперь от кредитора зависит, по какой цене будет сделано следующее предложение.

В июне позапрошлого года акционерное общество Kihnu Waterways продало купленный в 2004 году в Норвегии и успевший с той поры перевезти тысячи пассажиров в Кихну и обратно паром Liisi. По словам главы местной судоходной компании Андреса Лаасма, сделка была организована норвежским судовым маклером. Судно типа ро-ро приобрела компания Huranium Ltd с карибского островного государства Тринидад и Тобаго.

Прошлым летом Пярнуский порт в покрытие растущих долгов Huranium передал судно суду для ареста. Цель состояла в том, чтобы выставить на вынужденную продажу для покрытия долгов как само судно, так и находящееся на нем топливо.

Топливо удалось продать на аукционе за 10 000 евро. А вот продаже судна зеленый свет дан не был, но компании Huranium было приказано выплатить в пользу порта Пярну более 29 000 евро, из которых основной долг составляет 18 100 евро. С учетом судебных издержек задолженность Huranium перед Пярнуским портом составила около 35 500 евро.

По словам капитана порта Виктора Пальмета, в настоящее время очень трудно сказать, какова справедливая цена для судна, поскольку его техническое состояние неизвестно. Пальмет очень надеется, что корабль удастся продать, поскольку присматривать за судном без экипажа сейчас приходится работникам порта.