Бывший офицер в Австрии обвинен в шпионаже в пользу России

71-летнего бывшего полковника обвиняют в том, что он более 25 лет снабжал российскую разведку информацией о вооружениях и боевых задачах австрийских наземных войск и военно-воздушных сил.
Прокуратура Зальцбурга в пятницу, 8 ноября, официально предъявила обвинения в шпионаже в интересах российской военной разведки 71-летнему бывшему полковнику австрийской армии. Как сообщает агентство dpa, подозреваемый более 25 лет снабжал информацией Главное управление Генерального штаба вооруженных сил РФ (ГРУ).
Как следует из сообщения, первый контакт австрийца с российскими разведчиками состоялся в 1987 году. А с 1993 года он стал регулярно снабжать своих кураторов интересующей их информацией о вооружениях и боевых задачах, стоявших перед австрийским наземными войсками и военно-воздушными силами. По данным прокуратуры, последняя подобная встреча состоялась в сентябре 2018 года.
Сразу после задержания шпиона в ноябре 2018 года газета Kronen Zeitung сообщила, что за свои услуги он получил в общей сложности 300 тысяч евро. 25 июля 2019 года Австрия объявила в международный розыск предполагаемого куратора-офицера, известного под именем "Юрий". По сведениям полиции Австрии, им на самом деле является 65-летний уроженец Москвы Игорь Зайцев.
Шпион молчит на допросах
Обвиняемому австрийскому офицеру грозит до 10 лет лишения свободы. Как указывается в сообщении прокуратуры, он дал показания лишь на первом допросе после задержания и с тех пор молчит и не комментирует выдвинутые против него обвинения.
Шпионский скандал негативно сказался на австрийско-российских отношениях. В связи с инцидентом в МИД в Вене был вызван дипломатический представитель РФ, а тогдашний министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль отменила свой визит в Москву.