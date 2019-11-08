Бывший офицер в Австрии обвинен в шпионаже в пользу России

Прокуратура Зальцбурга в пятницу, 8 ноября, официально предъявила обвинения в шпионаже в интересах российской военной разведки 71-летнему бывшему полковнику австрийской армии. Как сообщает агентство dpa, подозреваемый более 25 лет снабжал информацией Главное управление Генерального штаба вооруженных сил РФ (ГРУ).

Как следует из сообщения, первый контакт австрийца с российскими разведчиками состоялся в 1987 году. А с 1993 года он стал регулярно снабжать своих кураторов интересующей их информацией о вооружениях и боевых задачах, стоявших перед австрийским наземными войсками и военно-воздушными силами. По данным прокуратуры, последняя подобная встреча состоялась в сентябре 2018 года.

Сразу после задержания шпиона в ноябре 2018 года газета Kronen Zeitung сообщила, что за свои услуги он получил в общей сложности 300 тысяч евро. 25 июля 2019 года Австрия объявила в международный розыск предполагаемого куратора-офицера, известного под именем "Юрий". По сведениям полиции Австрии, им на самом деле является 65-летний уроженец Москвы Игорь Зайцев.

Шпион молчит на допросах

Обвиняемому австрийскому офицеру грозит до 10 лет лишения свободы. Как указывается в сообщении прокуратуры, он дал показания лишь на первом допросе после задержания и с тех пор молчит и не комментирует выдвинутые против него обвинения.