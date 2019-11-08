Бывшая жена российского олигарха Потанина не смогла отсудить у него 6 миллиардов фунтов

Потанина утверждала, что при разводе с одним из богатейших людей России в 2014 году получила лишь 41,5 млн долларов, что несоразмерно с ее ролью в создании бизнес-империи владельца "Интерроса", пишет газета.

Судья Лайонел Коэн, между тем, счел эти сведения ложными: на самом деле, Потанина получила $84 млн и $7,3 млн на обеспечение детей, а также приобрела вскоре после развода дом в Нью-Йорке за $6,5 млн.

Судья также отметил, что связь Потаниной с Великобританией незначительна, и если удовлетворить поданный ею в Лондоне иск, это снимет барьеры для "туризма разводов" (то есть переезда в Англию в целях воспользоваться системой правосудия этой страны для выгодного бракоразводного процесса), отмечает Daily Mail.

Юристы Потаниной сообщили, что она намерена обжаловать решение суда. Интересы Потаниной в суде представлял известный юрист в области семейного права Чарльз Ховард. Ответчик нанял крупного специалиста по бракоразводной тематике - Фиону Шэклтон по прозвищу "Стальная магнолия". Известность ей принесли процессы с участием знаменитостей - к примеру, Шэклтон представляла интересы Пола Маккартни, когда иск о разделе имущества к музыканту подала его бывшая жена Хизер Миллс. Также "Стальная магнолия" участвовала в бракоразводных процессах футболиста Тьерри Анри (на стороне супруги), принца Уэльского и принцессы Дианы (на стороне супруга), миллиардера Фархада Ахмедова (на стороне супруги).