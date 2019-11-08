Эстония на домашнем льду уступила Украине

Уже после 61 секунды встречи на табло горели цифры 1:0 в пользу нашей команды - Сийм Лийвик, силовой форвард австрийского "Клагенфурта", чувствующий себя среди команд третьего эшелона мирового хоккея очень и очень уверенно, заехал в зону украинцев и отдал передачу на Филиппа Шварыгина ("Викинг" Таллинн), который был точен. Однако сборная Украины усилиями Ильи Каранчука сумели в первом же периоде отыграться. Во второй двадцатиминутке Украина вышла вперед после броска Алексея Янишевский ("Днепр" Херсон). В третьем периоде украинцы еще раз огорчили вратаря Виллема Хенрика Койтмаа, выступающего в чемпионате Бельгии за "Мехелен". Эдуард Слесаревский, выступающий за молодежный состав финского "Йокерита" сократил разрыв в счете до минимума, однако в этот вечер больше ничего создать сборная не смогла. Завтра наша хоккейная дружина попробует реабилитироваться в матче с Литвой, победившей в первом матче Украину 2:1.