Пт, 8.11.2019
Женщина берет на себя стыд и ответственность, которые, на самом деле, она нести не должна. Михаил Кылварт
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  • Фото и видео: вернувшийся из Китая министр Ярвик не видит причин для своей отставки

Фото и видео: вернувшийся из Китая министр Ярвик не видит причин для своей отставки

Министр сельского хозяйства Март Ярвик,  находившийся с визитом в Китае, сегодня вечером вернулся в Эстонию. В Таллиннском аэропорту он не дал журналистам содержательного объяснения по поводу скандала, пишет Postimees.

Ярвик сказал, что сначала он должен ознакомиться с обстоятельствами, поскольку  не смог сделать этого во время своего визита в Китай.

По словам Ярвика, он не видит причин уходить в отставку.  С премьер-министром Юри Ратасом после того, как разразился скандал, Ярвик по его собственным словам, не общался.

В среду прокуратура начала расследование относительно того, не нарушил ли юрисконсульт министра сельской жизни Марта Ярвика Урмас Арумяэ закон, образно говоря, сидя на двух стульях.

В частности, Департамент сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) считает, что Урмас Арумяэ мешает им разбираться с предприятиями, которые он ранее представлял в качестве юриста.

Представители оппозиционных партий вчера также отреагировали на возможный конфликт интересов советника министра. Председатель Партии реформ Кая Каллас и лидер Социал-демократической партии Индрек Саар призвали Ярвика подать в отставку.

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