Фото и видео: вернувшийся из Китая министр Ярвик не видит причин для своей отставки

Министр сельского хозяйства Март Ярвик, находившийся с визитом в Китае, сегодня вечером вернулся в Эстонию. В Таллиннском аэропорту он не дал журналистам содержательного объяснения по поводу скандала, пишет Postimees.
Ярвик сказал, что сначала он должен ознакомиться с обстоятельствами, поскольку не смог сделать этого во время своего визита в Китай.
По словам Ярвика, он не видит причин уходить в отставку. С премьер-министром Юри Ратасом после того, как разразился скандал, Ярвик по его собственным словам, не общался.
В среду прокуратура начала расследование относительно того, не нарушил ли юрисконсульт министра сельской жизни Марта Ярвика Урмас Арумяэ закон, образно говоря, сидя на двух стульях.
В частности, Департамент сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) считает, что Урмас Арумяэ мешает им разбираться с предприятиями, которые он ранее представлял в качестве юриста.
Представители оппозиционных партий вчера также отреагировали на возможный конфликт интересов советника министра. Председатель Партии реформ Кая Каллас и лидер Социал-демократической партии Индрек Саар призвали Ярвика подать в отставку.