Фото и видео: вернувшийся из Китая министр Ярвик не видит причин для своей отставки

Ярвик сказал, что сначала он должен ознакомиться с обстоятельствами, поскольку не смог сделать этого во время своего визита в Китай.

По словам Ярвика, он не видит причин уходить в отставку. С премьер-министром Юри Ратасом после того, как разразился скандал, Ярвик по его собственным словам, не общался.

В среду прокуратура начала расследование относительно того, не нарушил ли юрисконсульт министра сельской жизни Марта Ярвика Урмас Арумяэ закон, образно говоря, сидя на двух стульях.

В частности, Департамент сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) считает, что Урмас Арумяэ мешает им разбираться с предприятиями, которые он ранее представлял в качестве юриста.