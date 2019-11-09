3 мая 1997 года женщина в форме медсестры вышла из больницы в Кейптауне, Южная Африка. В ее руках была трехдневная девочка, мать которой в тот момент спала в больничной койке. О том, как этот инцидент случайно всплыл 17 лет спустя, рассказывает Rus.TVNET со ссылкой на "Би-Би-Си".

Почти как сестры

Начался последний школьный семестр Мише Соломон. Этот январский день 2015 года Мише проводила в окружении своих друзей - в школе появилась новая девочка Кэссиди Нерс, которая была на три года младше Мише, по похожая на нее, словно клон. Хотя это совпадение было необычным, девушки не стали заострять на нем внимание. На одном из перерывов девушки встретились в коридоре школы. Мише вспоминает, как сразу почувствовала необъяснимую связь.

Несмотря на разницу в возрасте девочки стали лучшими подругами и проводили вместе очень много времени. Вскоре они даже начали называть друг друга сестрами. Когда люди спрашивали, являются ли они родственницами, те отвечали: "Возможно, в другой жизни".

Однажды девочки сделали совместное селфи и показали его своим друзьям. Знакомые даже начали шутить над Мише, не является ли она приемной, но она не обращала внимания на насмешки. Тогда девочки отправились домой и показали фотографию родителям.

Селеста и Морн Нерс, родители Кэссиди, слишком пристально разглядывали фото. Они сказали дочери, что у них есть вопрос к Мише.

Когда подруга в очередной раз навестила Кэссиди, Селеста вышла к Мише и спросила дату ее рождения. Девушка ответила, что родилась 30 апреля 1997 года.

Неожиданный поворот

Через несколько недель Мише вызвали в кабинет директора. Там ее ждали социальные работники, которые рассказали о девочке по имени Зефани Нерс, которую похитили из больницы Groote Schuur 17 лет назад и до сих пор не нашли.

Мише внимательно слушала, но не могла понять, зачем ей об этом рассказывают. Тогда социальные работники изложили свою версию - Мише, на самом деле, может быть той самой пропавшей Зефани. Девушка объяснила, что по документам родилась в другой больнице, однако социальные работники сообщили, что в упомянутой клинике нет никаких записей о ее рождении.

Несмотря на то, что Мише была уверена, что в этой истории допущена какая-то ошибка, девушка согласилась на ДНК тест.

"Я полностью доверяла своей матери, которая меня вырастила - она никогда не врала мне. Я была уверена, что результат ДНК теста будет отрицательным", - рассказывает девочка.

Но ее надежды не оправдались. На следующий день результаты анализа неоспоримо доказали, что Мише Соломон и пропавшая Зефани Нерс — один и тот же человек.

"Я была в шоке, — вспоминает Мише. — Моя жизнь вышла из-под контроля".

История быстро разнеслась по всем государственным СМИ. Жизнь Мише Соломон изменилась навсегда. Девушке сказали, что все три месяца до совершеннолетия и права принимать самостоятельные решения она должна находиться в безопасном месте - в доме социального ухода.

Вскоре Мише ждало еще одно потрясение - Лавона Соломон, женщина, которую девушка считала матерью, была арестована. "Это окончательно сломало меня. Я нуждалась в ней. Мне нужно было спросить ее: "Почему? Как это могло случиться?" — говорит Мише.

Девушка была рядом, когда допрашивали мужчину, которого она всю жизнь считала родным отцом. "Я видела испуг на его лице, видела глаза, полные слез", - рассказывает Мише.

Полиция так и не смогла найти доказательств того, что муж Лавоны знал о ее преступлении, и мужчину освободили. По его словам, супруга действительно была беременна — возможно, она скрыла таким образом выкидыш или гибель плода.

Цена лжи

Несмотря на то, что в семье биологических родителей Мише родились еще трое детей, они не прекращали искать дочь. Каждый год они праздновали ее день рождения, даже после того, как развелись. Оказалось, что все годы девочка жила всего в пяти километрах от них и играла во дворе совсем рядом с домом своих настоящих родителей.

Мишель впервые встретила своих биологических родителей в полицейском участке в окружении социальных работников. Они обняли девушку и начали плакать, однако Мише не чувствовала себя ни расслабленной, ни счастливой.

"Я ничего не чувствовала к этим людям", - говорит Мише.

В 2016 году суд приговорил Лавону Соломон к 10 годам заключения за похищение ребенка и мошенничество. На суде женщина полностью признала свою вину. Она рассказала, что несколько раз пыталась выносить ребенка, но у нее ничего не получалось, поэтому она решилась на усыновление. Мише ей дала какая-то женщина по имени Сильвия, которая консультировала Лавону по улучшению фертильности. Она сказала ей, что этого ребенка родила молодая девушка, которая не хочет детей. Следователи не нашли никаких доказательств, подтверждающих существование этой Сильвии.

ФОТО: Reuters / Scanpix

Спустя почти год после того, как правда была раскрыта, девочка наконец-то смогла навестить в тюрьме Лавону. Первый раз им разрешили общаться только через стекло. Мише вспоминает, что не могла перестать плакать, когда видела свою мать в тюремной форме.

Девушка хотела знать, что на самом деле произошло в тот день, когда она попала в семью Соломон. Лавона ответила ей, что когда-нибудь все расскажет Мише. "Прощение позволит сердцу зажить. Жизнь должна продолжаться. Она знает, что я простила ее, и знает, что я все еще ее люблю", - сказала Мише.

C момента неожиданного открытия прошло четыре год. В 2015 году Мише была предоставлена возможность переехать к ее биологическим родителям, но она отказалась. Вместо этого она вернулась в свой старый дом к мужчине, который всю жизнь воспитывал ее как дочь.

Мише признается, что ей непросто наладить отношения с биологическими родителями — ее не покидает чувство, что они разрушили ее семью и жизнь.

Сейчас у девушки уже двое детей. Она до сих пор живет в доме своих "родителей" и регулярно навещает "мать" в тюрьме, которая находится в 120 километрах от дома. Семья ждет возвращения Лавоны.