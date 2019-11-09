Сб, 9.11.2019
Мне действительно неловко, но сейчас у города нет таких денег. Это слишком большая инвестиция. Михаил Кылварт
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  • Фото: наверное, это самая маленькая съемная квартира в Таллинне

Фото: наверное, это самая маленькая съемная квартира в Таллинне

ФОТО: KV.EE

В Нымме ждет нового жильца крошечная съемная квартира, пишет Postimees.

Под ныммескими соснами, на третьем этаже деревянного дома ждет нового жильца маленькая студия. Конечно, восемь квадратных метров - это совсем немного, но и на этой площади удалось разместить все, необходимое для жизни.

ФОТО: KV.EE

В этой микроскопической квартирке есть и спальня, и кухня, и даже отдельная ванная комната! В спальной зоне находится деревянная односпальная кровать и тумбочка, маленький кухонный уголок оснащен холодильником, плитой и раковиной.

ФОТО: KV.EE

В ванной новый квартиросъемщик найдет душевой уголок и унитаз, отделенный красивой занавеской с изображением бабочек. Обогревается квартира настенным электрорадиатором.  

ФОТО: KV.EE

Находится квартира в красивом месте, рядом с парком Вабадузе. В нескольких метрах - автобусная остановка Метса. Наниматель сможет пользоваться одним парковочным местом во дворе. 

ФОТО: KV.EE

Сколько же стоит месячная аренда такого сокровища? Немало - 175 евро. А подробности находятся на портале недвижимости KV.ee.

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