Фото: наверное, это самая маленькая съемная квартира в Таллинне

Под ныммескими соснами, на третьем этаже деревянного дома ждет нового жильца маленькая студия. Конечно, восемь квадратных метров - это совсем немного, но и на этой площади удалось разместить все, необходимое для жизни.

ФОТО: KV.EE

В этой микроскопической квартирке есть и спальня, и кухня, и даже отдельная ванная комната! В спальной зоне находится деревянная односпальная кровать и тумбочка, маленький кухонный уголок оснащен холодильником, плитой и раковиной.

ФОТО: KV.EE

В ванной новый квартиросъемщик найдет душевой уголок и унитаз, отделенный красивой занавеской с изображением бабочек. Обогревается квартира настенным электрорадиатором.

ФОТО: KV.EE

Находится квартира в красивом месте, рядом с парком Вабадузе. В нескольких метрах - автобусная остановка Метса. Наниматель сможет пользоваться одним парковочным местом во дворе.

ФОТО: KV.EE