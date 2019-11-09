Три тяжелых ДТП в Таллинне: пострадали пешеходы и пассажир автобуса

В 07.04 на Эхитаяте-теэ 47-летний мужчина на автомобиле Ford Focus сбил переходившую дорогу 61-летнюю женщину. Она была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу. На светофорах был желтый сигнал. Все обстоятельства ДТП выясняются.

В 14.04 на Эхитаяте-теэ автобусу Volvo, за рулем которого был 64-летний мужчина, наперерез выехал неизвестный автомобиль. В резко затормозившем автобусе упал 82-летний пассажир. Пожилой человек был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу. Все обстоятельства ДТП выясняются.

В 17.00 на парковке Линнамяэ-теэ 35-летний мужчина на Opel Zafira сдавал назад и наехал на 89-летнюю женщину. Она была доставлена в Ида-Таллиннскую центральную больницу для проверки здоровья.

Еще несколько тяжелых ДТП в пятницу, 8 ноября, произошли на шоссе. Так, в 18.20 в Харьюмаа в волости Сауэ на 20-м км шоссе Таллинн-Пярну-Икла машина Volvo, за рулем которой была 35-летняя женщина, из-за резко затормозившего перед ней автомобиля выехала с дороги и перевернулась на крышу. Находившаяся в Volvo четырехлетняя девочка была доставлена в Таллиннскую детскую больницу.