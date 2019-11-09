Море зовет! В Лауласмаа продается замечательная дача

Выставлена на продажу большая дача площадью 95,4 квадратных метров, расположенная на участке площадью 2566 м2 в 150 метрах от берега моря в Лауласмаа.

ФОТО: KV.EE

Здесь на песчаных дюнах растут живописные стелющиеся сосны, которые к тому же обеспечивают защиту от холодных осенне-зимних ветров.

Эта дача - ностальгический летний дом, характерный для района, в котором сохранились очарование и подлинное ощущение прошедшей эпохи. На первом этаже летнего дома - кухня и жилые помещения. На втором этаже - гостиная и две спальни меньшего размера.

ФОТО: KV.EE

Вода поступает из собственной скважины, имеется электричество. Дом требует обновления, но он утеплен и вполне пригоден для жилья.