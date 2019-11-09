Море зовет! В Лауласмаа продается замечательная дача

Участок земли с домом для летнего отдыха в Лауласмаа идеально подходит для тех, кто устал от городского шума, советует Postimees.
Выставлена на продажу большая дача площадью 95,4 квадратных метров, расположенная на участке площадью 2566 м2 в 150 метрах от берега моря в Лауласмаа.
Здесь на песчаных дюнах растут живописные стелющиеся сосны, которые к тому же обеспечивают защиту от холодных осенне-зимних ветров.
Эта дача - ностальгический летний дом, характерный для района, в котором сохранились очарование и подлинное ощущение прошедшей эпохи. На первом этаже летнего дома - кухня и жилые помещения. На втором этаже - гостиная и две спальни меньшего размера.
Вода поступает из собственной скважины, имеется электричество. Дом требует обновления, но он утеплен и вполне пригоден для жилья.
Подробности находятся на странице портала недвижимости KV.EE.