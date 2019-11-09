Вс, 10.11.2019
На этих же местах паркуются жители центра и Старого города. Здесь не все так однозначно. Главное убедиться в пользе этой услуги. Владимир Свет
3

В Эстонии вывешены флаги в честь Дня отцов

Флаг Эстонии.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

В воскресенье в Эстонии вывешены государственные флаги в честь традиционно отмечающегося во второе воскресенье ноября Дня отцов.

Государственные флаги вывесили все государственные и муниципальные учреждения, а также публично-правовые лица.

Флаги в честь Дня отцов могут вывесить также и все остальные, передала BNS государственная канцелярия.

Флаги вывешивают на рассвете или не позднее восьми часов утра и спускают на закате. Если флаг не спущен, в темное время суток он должен подсвечиваться.

День отцов посвящен отцам и их роли в обществе. Это день для всех отцов и их семей. Традиция отмечать этот день родилась в 1910 году в Америке.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ