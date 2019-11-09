В Эстонии вывесят флаги в честь Дня отцов

Государственные флаги вывесят все государственные и муниципальные учреждения, а также публично-правовые лица.

Флаги в честь Дня отцов могут вывесить также и все остальные, передала в субботу BNS государственная канцелярия.

Флаги вывешивают на рассвете или не позднее восьми часов утра и спускают на закате. Если флаг не спущен, в темное время суток он должен подсвечиваться.