Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия и Китай представляют угрозу, и призвал НАТО повзрослеть и начать противостоять проблемам. По его словам, Россию не стоит рассматривать в качестве партнера.

"Думать о России как о достойном партнере, участвующем в наших общих начинаниях - борьбе с угрозой терроризма в мире или в продвижении свободы, процветания и экономического благополучия в мире, думать, что Россия хотя бы отдаленно будет партнером, таким как США или европейские страны, это было бы неразумно", - заявил Майк Помпео своим коллегам по НАТО.

Помпео предупредил об опасностях авторитаризма в России и Китае.

Выступая в Берлине, Помпео сказал, что методы, который использует Китай для подавления людей, покажутся ужасающе знакомыми для жителей Восточной Германии.

Также Помпео обвинил Россию во вторжении в соседние страны и подавлении инакомыслия.

"Альянсу 70 лет, и ему необходимо расти и меняться. Ему нужно противостоять сегодняшним реалиям и проблемам. Если страны считают, что их безопасность выиграет, если они не будут предоставлять НАТО необходимые средства, если они не будут выполнять свои обязательства, то НАТО рискует оказаться неэффективным и устаревшим", - сказал Макрон.

Президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял европейских членов НАТО в недостаточном финансировании своих военных нужд и чрезмерном уповании на США в обеспечении своей защиты.

Что еще сказал Помпео?

Госсекретарь выступал в Берлине за день до 30-й годовщины падения Берлинской стены. Помпео сказал, что после того события Запад сбился с пути.

Он отметил, что США и их союзники должны защищать то, что было завоевано с таким трудом в 1989 году, и осознавать, что они конкурируют с несвободными странами в вопросе ценностей.

"Мы считали, что можем переместить наши ресурсы с военных союзов, с наших вооруженных сил. Мы ошибались", - сказал он.

"Сегодня Россия, управляемая бывшим сотрудником КГБ, работавшим в Дрездене, вторгается к своим соседям и уничтожает политических оппонентов", - добавил он.

Анализ

Обозреватель Би-би-си Джонатан Маркус

Вспоминая в Берлине об окончании первой холодной войны, госсекретарь Майк Помпео, похоже, объявил о начале второй.

Противопоставляя конкуренцию в вопросе ценностей свободных стран, с одной стороны, и России и Китая - с другой, он говорил об идеологической борьбе.

Он полностью отверг идею о том, что Москва является партнером Запада. Очевидно, что Помпео использовал свое выступление как боевой клич Западу. Он говорил воинственным языком, но у многих может возникнуть вопрос: каких именно взглядов придерживаются США?

Дональд Трамп, как кажется, настроен более благожелательно к Москве и, похоже, на разделяет принципиального подхода, который огласил госсекретарь о сложившейся ситуации в отношениях Москвой и Пекина с Западом.

Очевидно, что даже не все союзники Вашингтона полностью разделяют пронзительные выводы Помпео, и Москва с Пекином ждут не дождутся, чтобы извлечь выгоду из этой разобщенности.

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Между тем Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность посетить парад Победы в Москве в 2020 году. С таким предложением к нему обратился Владимир Путин.

Помпео обвинил Коммунистическую партию Китая в формировании нового видения авторитаризма и предостерег генманские власти от сотрудничества с китайской компанией Huawei в создании мобильной сети пятого поколения 5G.

Представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан, в свою очередь, обвинил Помпео в идеологической предвзятости и ментальности времен холодной войны.

"Попытки отделить китайский народ от Коммунистической партии Китая - это провокация против всего китайского народа, и они обречены на провал", - сказал он.