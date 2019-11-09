8 ноября исполнился ровно год торговому центру T1 Mall of Tallinn, о котором много говорилось - преимущественно, в мрачных тонах и с подтекстом: "может быть, хватит строить в Таллинне большие торговые центры". Несколько дней назад появилось сообщение о том, что убытки Т1 за девять месяцев составили 3 млн евро. Postimees предлагает посмотреть, как проходил первый год Т1 и какие важные вехи были в нем.

ФОТО: Тайро Луттер

08.11.18 - центр торжественно открывается, хотя строительство еще идет

Четырехэтажный центр стоимостью 70 миллионов евро открывает свои двери для всех гостей с 9 ноября. Вечером накануне открытия проходит большая закрытая вечеринка с симфоническим оркестром и тому подобным. По словам члена правления владеющей центром Т1 компании Pro Kapital Group и главы центра Аллана Реммелькоора, новый центр призван дарить посетителям прежде всего эмоции. Для этого центр внутренне спроектирован как городское пространство: зелень и просторный атриум должны изображать парки и городские улицы, по которым удобно гулять, попутно заходя в интересные магазины. Многие представительства оказались мало известны эстонцам, но в этом и была цель: предложить то, что нельзя получить в других торговых центрах.

Тем не менее, центр далек от завершения: открыты три этажа вместо обещанных четырех, колесо обозрения еще не доставлено в Эстонию, кинотеатр не работает, и даже на трех открытых этажах идет энергичное строительство. Многие арендаторы еще не въехали, а некоторые помещения вообще не арендованы. В ходе первой недели работы происходит множество инцидентов с неисправной сигнализацией. Поначалу весь центр производит впечатление недоделанной работы.

15.12.18 - начинает работу кинотеатр Cinamon

ФОТО: Ээро Вабамяги

Наконец, открывается кинотеатр Cinamon с шестью залами. Реммелькоор тогда заявил ERR, что их кинотеатр непременно будут посещать многие жители Ласнамяэ, для которых он будет ближайшим в Таллинне. С открытием кинотеатра весь четвертый этаж центра начинает полноценно функционировать. Этот этаж - развлекательный, здесь уже с начала декабря можно посетить Super Skypark и его научный центр Skylab, а также различные заведения общественного питания.

11.01.19 - T1 как "универсальное место"

ФОТО: Михкель Марипуу

В своей колонке мнений на страницах издания Sirp историк Кристер Круусмаа называет новый центр «универсальным местом», где предпринята попытка собрать более или менее все виды досуга, которые интересны людям во внерабочее время. Круусмаа также высоко оценивает более органичный дизайн торгового центра по сравнению с другими крупными торговыми центрами в Эстонии, хотя и отмечает, что помимо прогрессивного развития торговых центров, ориентированные на людей идеи и приемы, использованные в центре T1, можно было бы внедрять и в самом городском пространстве.

6.04.2019 - в T1 проходит хип-хоп-концерт

T1 LIVE: ONYX ФОТО: Joakim Klementi

В Т1 выступает легендарная американская хардкор-хип-хоп группа Onyx. На разогреве выступает эстонский рэппер Beebilõust. Такие громкие имена обычно можно увидеть в музыкальных клубах - похоже, Т1 всерьез относится к своей миссии: обеспечивать людей эмоциями.

До группы Onyx в T1 выступали София Рубина и Afro Tallinn Beat Orchestra, а в следующем месяце, в мае, T1 посетила гламурная британская певица Лаура Мвула. С тех пор, правда, концертов в T1 не было, хотя T1 Live должен был стать серией ежемесячных концертов.

Однако Аллан Реммелькоор заверил Postimees, что это отнюдь не заброшенное направление, и когда появится такая возможность, в следующем году в торговом центре будут организованы большие представления.

11.04.2019 - теперь можно насладиться и видом на город с колеса обозрения

ФОТО: Mадис Синивеэ

Поднимающее посетителей на высоту 120 метров над уровнем моря колесо обозрения с 27-ю гондолами с обогревом - безусловно, самый бросающийся в глаза компонент торгового центра Т1, тем более, что это первый во всей Европе центр, где на крыше здания установлено такое колесо. Подобное решение могут предложить только пять торговых центров в Азии. Стоимость проекта колеса обозрения составила более пяти миллионов евро

18.06.19 - открывается футуристическая выставка

ФОТО: Futurelive

18 июня на площади в 1500 квадратных метров открылась виртуальная выставка Future Live, первая в своем роде в Эстонии, где посетители могут совместить интерес к искусству и науке с игровым подходом. На выставке представлено 15 интерактивных экспонатов.

Август 2019 - появляются, образно говоря, первые трещины в фасаде

ФОТО: Maдис Синивеэ

В опубликованной в Äripäev статье владельцы нескольких компаний рассказали, что их бизнес в T1 процветать так и не начал. К этому времени центр покинули, среди прочих, Mahemarket, носочный магазин Suva, Juustukuningad, магазин украшений Wild Woman, скандинавский бренд одежды NoaNoa, а в сентябре свой уход подтвердил и магазин шоколада Chocelite.

Прогулявшаяся 5 августа по торговому центру репортер Äripäev Линда Ээнсаар подтвердила, что на этаже развлечений, в местах общепита и в атриумах центра движение народа заметно, но магазины пустуют. Также из ее интервью выясняется, что для многих арендаторов стоимость аренды была существенно снижена, чтобы они не сбежали из Т1. В начале августа в торговом центре пустовало 15% всех торговых площадей.

В это же время глава близлежащего центра Ülemiste отметил, что магазины, покидающие Т1, являются лишь надводной частью айсберга этих проблем и что в центр Ülemiste часто поступают запросы на свободные арендуемые помещения.

Сентябрь 2019 - теперь начали уходить и рестораны

ФОТО: Waksal Ekspress

Ресторан Väike Gruusia закрыл свои двери в Т1 в сентябре и подал заявление о банкротстве. Глава предприятия Тойво Тахула сказал тогда, что посетителей было недостаточно. Удачное в теории расположение не спасло. Аллан Реммелькоор со своей стороны добавил, что время ожидания в этом ресторане (а также в ранее закрытом Fafa's) было слишком долгим, так что клиенты с большей вероятностью шли в более уютные рестораны и кафе на четвертом этаже.

Вскоре после закрытия Väike Gruusia покинула торговый центр и бургерная Waksal. Еще до того, как потерпел фиаско грузинский ресторан, успели закрыться точки Wingo Xprs и Fafa's.

Реммелькоор, впрочем, не видит в этом ничего трагичного: «Конкуренция жесткая, и с учетом того, что у нас работает более 30 различных кафе и ресторанов, ясно, что в течение года будут внесены некоторые коррективы, и не все концепции сработают. Поэтому движения неизбежны».

Октябрь 2019 - число посетителей за год оказалось ниже ожиданий

Глава T1 Аллан Реммелькоор ФОТО: Koнстантин Седнев

В интервью Postimees Реммелькоор говорит, что все торговые центры, выходя на рынок, делают большие скидки своим арендаторам, и в организации работы торгового центра важно исходить из марафонской, а не спринтерской логики. Позже Реммелькоор также подтвердил, что на выходных, когда будет отмечаться первый день рождения Т1, откроется, наконец, долгожданный магазин Debenhams на площади 2100 квадратных метров. Еще до открытия Т1 предполагалось, что именно этот бренд станет одним из главных центров притяжения для посетителей.