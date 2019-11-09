Фото: очень оригинальный жилой дом со съемными квартирами

ФОТО: hqroom.ru

Проект The Duke Housing представляет собой 14-этажный многофункциональный комплекс с двенадцатью жилыми и двумя коммерческими уровнями. Из общего количества резиденций 25% - апартаменты с двумя спальнями, а остальные — квартиры с одной спальней или студии.

ФОТО: hqroom.ru

Для достижения экономической рентабельности объект для сдачи в аренду должен иметь относительно высокую плотность застройки в пределах установленного городом 14-этажного ограничения по высоте. Для этого жилые единицы разместили на площадке по периметру, образуя пустоту в центре.

ФОТО: hqroom.ru

Высокопрочная конструкция подвешена над атриумом под открытым небом для защиты пространства от посторонних предметов и распространяется на общую террасу на крыше, где также предусмотрены детская игровая зона, зона барбекю, площадка для собак и грядки.