Сб, 9.11.2019
Мне действительно неловко, но сейчас у города нет таких денег. Это слишком большая инвестиция. Михаил Кылварт
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Продажа квартиры, которой нет в продаже, или реклама строительной фирмы?

Квартира. Снимок иллюстративный.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Листая страницы порталов недвижимости, находишь порой совершенно неожиданные объявления. Так, просматривая на KV.EE отремонтированные квартиры в Ласнамяэ, среди которых попадаются очень оригинальные экземпляры, мы увидели объявление о продаже трехкомнатной квартиры на улице Махтра. Текст объявления был необычен.

Цитируем: «Данная квартира продана. Но не стоит расстраиваться. Мы делаем такой ремонт под ключ. Сроки выполнения и цена зависит от выбранных вами материалов и вида отделки. Звоните за подробностями. Также изготавливаем кухни и шкафы по индивидуальным размерам. Подробнее на сайте... Фотографии выставлены для примера». 

Вот такую рекламу, замаскированную под объявление о продаже квартиры, предпочитают некоторые предприниматели: «Авось люди увидят и закажут у нас и ремонт, и мебель». Остроумный ход, да и во много раз дешевле, чем заказывать рекламный баннер на том же портале.

Если пойти дальше, то таким же образом, используя фотографию стоящей около дома машины, можно рекламировать автомойку, а под фотографией окна написать контактные данные фирмы по пошиву штор, возле фото двери поставить рекламный текст о смене замков... Интересно, эффективна ли такая реклама?

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