Продажа квартиры, которой нет в продаже, или реклама строительной фирмы?

Цитируем: «Данная квартира продана. Но не стоит расстраиваться. Мы делаем такой ремонт под ключ. Сроки выполнения и цена зависит от выбранных вами материалов и вида отделки. Звоните за подробностями. Также изготавливаем кухни и шкафы по индивидуальным размерам. Подробнее на сайте... Фотографии выставлены для примера».

Вот такую рекламу, замаскированную под объявление о продаже квартиры, предпочитают некоторые предприниматели: «Авось люди увидят и закажут у нас и ремонт, и мебель». Остроумный ход, да и во много раз дешевле, чем заказывать рекламный баннер на том же портале.