Платить налоги в следующем году предстоит половине пенсионеров

Общая сумма пенсии или пенсии и заработков оценивается в более чем 6000 евро в год для 204 700 пенсионеров, т.е. 61% всех пенсионеров.

Без внеочередного повышения пенсий в следующем году облагались бы налогом 174 000 пенсионеров, а у 196 000 пенсионеров общая сумма пенсий или пенсий и заработков предположительно составляла бы более 6 000 евро в год.

Таким образом, соответствующие показатели составляли бы 49 и 55 процентов от общего числа пенсионеров, написал министр социальных дел Танель Кийк в письме члену Рийгикогу Сигне Рийсало.

Стандартная ставка не облагаемого налогом дохода составляет до 6000 евро в год или до 500 евро в месяц с учетом как пенсии, так и заработной платы.

Поскольку к пенсии дополнительный необлагаемый налогом доход не применяется, министр отдельно выделил людей, которые получают только пенсию и чья пенсия в 2020 году превысит порог в 500 евро, в связи с чем они будут платить подоходный налог. Кроме того, есть люди, которые могут получать как пенсии, так и зарплату, и получаемые ими суммы в совокупности превышают месячный порог в 500 евро - такие люди тоже должны платить подоходный налог, сказала Улла Саар, глава отдела трудовой и пенсионной политики Министерства социальных дел.

В этом году облагаются налогом около 105 600 пенсионеров, или 31,5% всех пенсионеров. Пенсия или пенсия и заработок составляют более 6000 евро в год для 137 300 пенсионеров, или 41% всех пенсионеров.

Однако увеличение пенсии на семь евро не повлияет на доходы этого года, поскольку базовая часть пенсий будет увеличена на семь евро с 1 апреля следующего года.

«Цель внеочередного повышения заключается в сокращении бедности среди пожилых людей и улучшении их дохода и благополучия. Действительно, достижение поставленных целей также зависит от налоговой системы. В соответствии со вступившим в силу в 2018 году Законом о подоходном налоге 58 процентов пенсионеров должны были платить по сравнению с 2017 годом меньше подоходного налога и 7 процентов - больше. Налоговое бремя остальных не изменилось», - отметил Кийк.